ПСРМ и “Молодая гвардия” провели праздничные мероприятия ко Дню защиты детей по всей Молдове (ФОТО)

ПСРМ и “Молодая гвардия” провели праздничные мероприятия ко Дню защиты детей по всей Молдове (ФОТО)

Партия социалистов и “Молодая гвардия” организовали и провели 1 июня различные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей по всей стране. Они состоялись под эгидой Президента РМ Игоря Додона в рамках Года семьи.

В частности, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела 1 июня в Бричанах вместе с бричанскими ребятишками. В Кишиневе праздник прошел на аллее бульвара  Мирча чел Батрын в столичном секторе Чеканы. Детей поздравляли и развлекали клоуны и аниматоры, в программе были занимательные конкурсы, бесплатное мороженое, сладкая вата, попкорн и подарки.

Праздничные мероприятия были проведены также в Окнице, Дондюшанах, Рышканах, Дрокии, Сороке, Бельцах, Флорештах, Фалештах, Сынжерей, Новых Аненах, Кэушанах, Комрате, Чадыр-Лунге, Чимишлии, Леова, Кэлэрашь, Кагуле и Вулканештах.

Фотоотчет с мероприятий – здесь.

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