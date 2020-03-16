ПСРМ и ДПМ подписали соглашение о создании в парламенте Социал-демократической платформы “За Молдову” для поддержки правительства (ВИДЕО)

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Партия социалистов и Демократическая партия Молдовы заключили сегодня в парламенте Соглашение о создании стабильного парламентского большинства для поддержки и реализации социально-экономической программы Правительства Республики Молдова в интересах граждан страны на базе Социал-демократической платформы “За Молдову”. Документ подписали председатели формирования: Зинаида Гречаный и Павел Филип.

В большей части документ содержит положения политического соглашения, подписанного ПСРМ и блоком “АКУМ” летом 2019 года и признанного как внутри страны, так и за ее пределами. Стороны берут на себя обязательство обеспечить политическую стабильность, устойчивость экономического развития страны, повышение уровня жизни граждан, способность государства реагировать на новые вызовы и кризисы, такие как пандемия, укрепление правопорядка, а также осуществлять национальные инфраструктурные проекты.

– Это важное решение для социальной, политической и экономической стабильности страны. Сегодня нам как никогда нужна стабильность, учитывая времена, через которые мы проходим, – сказала Зинаида Гречаный.

Приоритетом политического партнерства между ПСРМ и ДПМ станет улучшение качества жизни совместными усилиями, а также укрепление Республики Молдова, которая станет процветающим европейским государством. Создание Социал-демократической платформы “За Молдову” предполагает и некоторые перестановки в правительстве. По предложению большинства президенту будут выдвинуты кандидатуры на должности министров.

– Надеемся, что в своем новом формате, с новыми силами, правительство станет еще более эффективным и продуктивным, – добавила лидер ПСРМ.

В числе приоритетов нового большинства – экономическое развитие страны, а именно: создание благоприятных условий для экономического развития, привлечение инвестиций в экономику, создание рабочих мест. Подписанты документа обязываются поддерживать правительство в реализации масштабных национальных проектов: “Хорошие дороги для всех”, обеспечение уличным освещением каждого населенного пункта; расширение сети газопроводов к каждому населенному пункту; модернизация автобусного парка в стране, железнодорожных путей и локомотивного парка; внедрение Национальной программы управления полигонами бытовых отходов; расширение сети водопроводов и канализации по всей стране и так далее.

Особое внимание будет уделяться и социальной защите. Правительство будет продвигать социальную политику, направленную на: повышение заработной платы работников в бюджетной сфере; повышение пенсий и других видов социальных выплат; стимулирование рождаемости и поддержку молодых семей; создание условий для трудоустройства молодежи в сфере труда; создание условий для возвращения соотечественников на родину; защита прав граждан Республики Молдова, которые временно находятся за границей; улучшение качества медицинских услуг и расширение доступа граждан к качественной медицине; повышение качества образования путем модернизации дошкольных, школьных, а также высших учебных заведений.

Стороны обязуются также внедрять реформу юстиции и усилить борьбу с коррупцией, а также продвигать и осуществлять взвешенную внешнюю политику посредством внедрения всех соглашений, партнерств и обязательств, взятых на себя Республикой Молдова как на Востоке, так и на Западе, включая Соглашение об ассоциации с ЕС, и в качества члена СНГ.