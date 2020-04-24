ПСРМ: Группа “Про-Шор” при участии ПДС и ППДП блокирует поддержку населения правительством и отстаивает аэропортовый сбор

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Партия социалистов Республики Молдова с обеспокоенностью отмечает, что в последние дни оппозиционные партии предприняли ряд действий, направленных на подрыв усилий правительства по реализации социального плана помощи гражданам по выходу из кризиса, вызванного пандемией. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении для прессы ПСРМ.

Социалисты констатируют, что “для всех уже очевидно, что эти действия усилились, когда правительство решило вернуть государству часть аэропортового сбора, уплачиваемого гражданами в стоимости авиабилетов, и использовать эти деньги для помощи людям, пострадавшим от воздействия социально-экономического кризиса.

– Это решение вызвало недовольство тех, кто незаконно контролирует Международный аэропорт Кишинева и кто сначала попытался заблокировать в парламенте пакет законов по поддержке граждан при помощи группы “Pro Moldova”, созданной и поддержанной осужденным Иланом Шором. Когда они увидели, что потерпели неудачу, то прибегли к хорошо известным методам из недавнего прошлого и заблокировали пакет законов в Конституционном суде. А когда это решение было отменено парламентским большинством, они решили, что им нужен полный контроль над КС, – констатируют в Партии социалистов.

В связи с этим в ПСРМ считают, что есть явные признаки того, что произошедшие вчера изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы, которая стремится полностью парализовать государство в условиях пандемического кризиса, блокировать социально-экономические инициативы правительства до тех пор, пока граждане больше не будут получать зарплаты и пенсии.

– Эта ситуация весьма вероятна, если пакет законов, проголосованных вчера в парламенте, будет отменен. Всё это происходит при активном участии ПДС и ППДП – партий, которых привлекла эта игра интересов и которые заняты достижением только своих политических целей, но не интересов граждан. Эти партии решили поддержать тех, кто незаконно контролирует аэропорт, вместо того, чтобы поддерживать потребности населения в условиях тяжелого кризиса. ПСРМ осуждает безответственное поведение оппозиционных партий и все действия, которые они предпринимают против граждан. Мы обращаем внимание на ответственность, которую они будут нести, если, отменив принятые вчера в парламенте законы, приведут правительство к ситуации, когда оно больше не сможет платить людям, не сможет помочь бизнесу выйти из сложной ситуации, не сможет поддерживать медицинскую систему и другие важные области в условиях кризиса, который мы сейчас переживаем, – говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что ПСРМ будет и впредь поддерживать и продвигать все меры правительства по защите граждан в это кризисное время, как это происходило до сих пор, после первого подтвержденного случая заражения COVID 19.

– Мы будем полностью поддерживать правительство в его усилиях по привлечению средств, необходимых для этих целей. В то же время мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Конституционном суде в ближайший период, и мы с максимальной твердостью примем все необходимые правовые и политические меры, если будет доказано, что на решения этого института оказывают политическое влияние преступные группы, которые стоят за спиной некоторых оппозиционных партий. У государства есть рычаги, чтобы заблокировать передачу его основного института в руки криминальных групп, если тому появятся дополнительные доказательства, – заключается в сообщении для прессы Партии социалистов Республики Молдова.