ПСРМ: Демпартия организовала провокацию с целью удаления Партии социалистов из электоральной гонки

Демократическая партия Молдовы, инициировав очередное временное отстранение от должности законно избранного президента страны Игоря Додона, совершила еще один акт узурпации государственной власти в стране. Об этом говорится в распространенной сегодня официальной декларации Партии социалистов.

Как отмечается в документе, абсурдность ситуации заключается в том, что Демократическая партия, получившая по результатам предыдущих парламентских выборов шестую часть голосов избирателей, путём прессинга, шантажа и подкупа подмявшая под себя депутатов из других партий и создавшая под себя контролируемое ручное парламентское большинство, в очередной раз пытается заставить всенародно избранного президента страны подчиниться своим узкопартийным интересам.

– Министры, выдвинутые Демпартией, не отвечают ни профессиональным, ни моральным критериям. Сильвия Раду, не имеющая медицинского образования, ни дня не проработавшая в системе здравоохранения и связанная шлейфом скандалов в свою бытность главой электрокомпании “Union Fenosa” и и.о. генпримара Кишинёва, никак не может претендовать на пост министра здравоохранения Республики Молдова. Особенно возмущает проталкивание на должность министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николая Чубука – человека, замешанного в коррупционных скандалах и уголовных нарушениях. Партия социалистов Республики Молдова расценивает этот шаг Демпартии и подконтрольных ей парламентского большинства и Конституционного суда как вопиющие нарушение Конституции страны и демократических норм, – говорится в заявлении ПСРМ.

Представители формирования считают, что данный шаг является очевидной провокацией в отношении Президента Игоря Додона и поддерживающей его Партии социалистов. Организаторы этой грубой провокации рассчитывали на эмоциональную реакцию ПСРМ и последующее удаление из электорального поля ведущей оппозиционной партии, способной победить на следующих парламентских выборах и взять на себя ответственность за страну.

– ПСРМ полностью поддерживает позицию Президента Молдовы Игоря Додона, который и в этой ситуации не поддался шантажу и прессингу со стороны правящей группировки и не подписал указы по назначению некомпетентных министров. ПСРМ декларирует верность своим принципам: государственность и нейтралитет Республики Молдова, стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, расширение сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, мирное объединение страны, экономическое развитие и социальная справедливость, защита православия и традиционных семейных ценностей. Впереди нас ждёт основная битва за будущее Молдовы. Именно на парламентских выборах мы освободим страну от обанкротившегося режима Демократической партии и её покровителей, и вернём Молдову на путь благополучия и процветания, – заключается в декларации.