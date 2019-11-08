ПСРМ: Действия Санду – симбиоз Плахотнюка и Филата. У нас нет дипломов Гарварда, но те, у кого они есть, довели страну до жалкого состояния (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов провела дискуссии с премьером Майей Санду в связи с последними событиями, имевшими место в период с 6 по 7 ноября. По итогам беседы социалисты выступили с заявлениями для прессы.

Депутат ПСРМ Василий Боля напомнил, что месяц назад было подписано политическое соглашение об управлении страной. Документ, наряду со спикером и президентом, подписала и премьер-министр, а также все представители парламентского большинства. Однако всё это время коллеги по блоку “АКУМ” и сама глава кабмина грубо нарушали это соглашение.

Боля добавил, что в документе, в том числе, сказано о реформе юстиции и о процедуре избрания генерального прокурора, что было полностью соблюдено всей фракцией Партии социалистов.

– Однако 6 ноября был “поставлен крест” на положения закона, был аннулирован конкурс, а госпожа премьер за спиной, исподтишка, пришла с проектом о взятии ответственности, посредством которого она хочет лично отбирать кандидатов на пост генерального прокурора, не учитывая мнение самой крупной фракции в Парламенте РМ, состоящей из 36 депутатов, которая до сих поддерживала абсолютно все инициативы, исходившие от правительства или блока “АКУМ”, абсолютно всё, соблюдая это соглашение слово в слово. 6 ноября произошли две вещи: изменились правила игры во время игры, а мы знаем, что так поступал только Владимир Плахотнюк. А это соглашение было просто разорвано. Так поступал Владимир Филат. Сегодня мы видим симбиоз Плахотнюка и Филата в образе Санду, в том, что она сделала. Она пренебрегла целой командой ПСРМ, с которой состоит в коалиции, и которая поддержала ее в полном составе 8 июня, – сказал Боля.

Социалист добавил, что к правительству Санду есть очень много вопросов, учитывая катастрофу, которая сложилась во многих областях.

– У нас нет дипломов Гарварда, но те, у кого они есть, довели страну до жалкого состояния, – подчеркнул он.

Тем не менее, социалисты хотят сохранить коалицию и правительство и вместе идти дальше, оказывая помощь кабинету министров там, где она необходима, но не потерпят того, чтобы с ними не считались.

– Единственным выходом из сложившейся ситуации, которую они сами спровоцировали 6 числа, через 3 дня после того, как они потеряли столицу…Мы поняли, что это просто политическое разочарование, но это не повод сжигать мосты. Единственный выход – отозвать этот проект, за который они взяли ответственность. Мы готовы дискутировать, если они хотят этот проект, и проголосовать за это в парламенте. Мы, 36 депутатов, готовы поддержать любую инициативу по реформированию юстиции, и не только. Но в этой ситуации они дали понять, что им не нужен парламент, и что путем взятия ответственности они могут делать, что хотят, без того, чтобы посоветоваться с партнерами, потому что они считают себя лучшими и всемогущими. Время до 15.00 ещё есть. Если кто-то разорвал все договоренности, – это произошло не по нашей вине. Их разорвали они. Они изменили правила игры во время самой игры. Они проигнорировали нас и всю страну, которая делегировала нас в парламент. И нести ответственность за это – тоже им, – сказал он.