ПСРМ будет участвовать в выборах в Хынчештах: “У нас хорошие шансы”

ПСРМ будет участвовать в выборах в Хынчештах: “У нас хорошие шансы”

Партия социалистов примет участие в выборах депутата по одномандатному округу №38 (Хынчешты). Об этом сегодня в рамках пресс-конференции заявила председатель формирования Зинаида Гречаный. У ПСРМ, отметила она, будет собственный кандидат, которого партия будет продвигать. 

– Мы будем очень активными, и думаем, что у нас хорошие шансы победить и в этом округе, чтобы фракция Партии социалистов пополнилась еще одним депутатом, – сказала она. 

Напомним, выборы по одномандатному округу №38 состоятся 15 марта. Дата выборов была назначена после того, как избранный в прошлом году по этому округу депутат Александр Ботнарь сдал мандат в пользу должности примара Хынчешт.

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