ПСРМ будет настаивать на включении расходов на ремонт лицея на Ботанике в проект бюджета на 2020 год (ФОТО)

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Лицей “Pro Succes”, расположенный на улице Ашхабад, 129, уже не первый год ждёт своего переезда в новое, более просторное здание. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

По его словам, для реализации долгожданной мечты не только администрации, но и самих учащихся, необходимы капитальные инвестиции. Здание нуждается в проведении ремонта и подготовке помещений к учебному процессу.

– Будем предлагать в проекте бюджета на 2020 предусмотреть соответствующие статьи расходов, – отметил Витнянский.