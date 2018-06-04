ПСРМ: Будем бороться за сохранение статуса русского языка в Молдове всеми законными способами

Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает инициативу Либеральной партии об отмене законов, регламентирующих статус русского языка как языка межнационального общения. Об этом говорится в декларации формирования, распространенной сегодня, 4 июня.

В документе, в частности, отмечается, что Партия социалистов расценивает эту инициативу как очередную безответственную провокацию со стороны агонизирующей партии Михая Гимпу.

– Уходя в политическое небытие, эта партия пытается привлечь к себе внимание путём распространения в нашем обществе межнациональной вражды и нетерпимости, провоцирования конфликтов на этнической почве, – считают социалисты.

Представители ПСРМ напоминают, что Закон о функционировании языков на территории Молдовы, принятый в 1989 году, стал историческим правовым актом, на котором строятся межэтнические отношения в нашей стране на протяжении всего периода независимости Молдовы. Именно на основе положений этого закона в начале 90-х годов удалось урегулировать ситуацию в Гагаузии и принять закон о создании Гагаузской автономии.

– Государственный статус молдавского языка и статус русского языка как языка межнационального общения – это основа общенационального консенсуса, гражданской стабильности в нашем полиэтническом обществе. Гарантия сохранения, развития и функционирования русского языка и других языков в нашей стране заложена в Конституции Республики Молдова. Любые попытки изменения этого закона и игнорирования принципов общенационального консенсуса чреваты дестабилизацией общества, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Партия социалистов всегда выступала и продолжает выступать за гражданский мир в обществе, равенство всех граждан страны, вне зависимости от их этнической, конфессиональной или иной принадлежности, построение единой молдавской общегражданской нации, – отмечается также в декларации.

В данной связи социалисты подчеркивают, что они выступают за незыблемость всех положений Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, включая положение о статусе русского языка как языка межнационального общения.

– Мы будем бороться за сохранение статуса русского языка в Республике Молдова всеми законными способами. Призываем все политические и общественные силы нашей страны, вне зависимости от политической принадлежности, объединиться в защиту демократии, прав человека и межнационального мира в нашей стране, – заключается в документе.

Напомним, сегодня в 14.00 Конституционный суд Молдовы огласит решение по запросу депутатов от ЛП, которые требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в РМ и аннулировать все упоминания русского языка в молдавских законах. Речь, например, идет об отказе от перевода на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нём ответ.