ПСРМ: Больное общество не может воспитать здоровое поколение (ВИДЕО)

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Кандидаты в депутаты от Партии социалистов представили на пресс-конференции 19 февраля позицию ПСРМ по вопросу развития науки, культуры и спорта.

Кандидат ПСРМ Василе Боля отметил, что в последние годы бюджетные сферы культуры и спорта переживают трудные времена: разрушаются памятники культуры, спортивная инфраструктура оставляет желать лучшего. На месте спортивных стадионов и бассейнов в Кишиневе и в других городах строятся жилые комплексы.

– У нас нет олимпийского стадиона. К сожалению, правительство решило отказаться от Республиканского стадиона, чтобы отдать участок посольству США, – сказал Василе Боля.

Социалист отметил, что молдавское общество живет в состоянии постоянной депрессии, и что нашему обществу нужны победы, чтобы граждане могли гордиться достижениями наших спортсменов, певцов, деятелей культуры.

Кандидат ПСРМ Сильвия Григорьева напомнила, что общество можно считать развитым, цивилизованным, процветающим, только если его культура находится на определенном уровне.

– Культура пересекается со всеми сферами человеческой деятельности, но, прежде всего, она связана с образованием и воспитанием. Я думаю, что образование, культура и образование составляют единое целое, – отметила кандидат.

Она также подчеркнула, что в Молдове в этой области в последние годы наблюдается полная катастрофа.

– Школы закрыты во многих селах, что повлияло на общий уровень культуры поколения. У нас родители бросают детей – о каком уровне культуры можно говорить? Больное общество не может воспитать здоровое поколение, – добавила она.

Кандидат ПСРМ Александр Одинцов в качестве примера отношения к развитию культуры действующего правительства привел решение правительства об изменении назначения земельных участков под строительство многоэтажных домов вместо музыкального центра рядом с Дворцом культуры железнодорожников. Он также обратил внимание на то, как Академия наук Молдовы разваливается, потому что руководство АН занимается бизнесом вместо науки и распродажей имущества.

В заключение социалисты отметили, что у нашей страны есть прекрасные традиции, государство должно поддерживать таланты в науке, культуре и спорте, формировать соответствующую инфраструктуру для того, чтобы развивать страну, а не превращать все вокруг в хаос и запустение.