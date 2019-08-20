ПСРМ бьет тревогу: не все детсады и лицеи Кишинева готовы к 1 сентября (ВИДЕО)

Некоторые дошкольные и учебные заведения столицы оказались забытыми местными властями. К такому выводу пришли советники фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева. Благодаря оперативному вмешательству социалистов ситуацию в некоторых лицеях Кишинева удалось исправить, однако если бы не халатность городской администрации, эти проблемы можно было решить гораздо раньше.

– Так, лицей имени Ломоносова на Старой Почте начнет учебный год с текущей крышей и окнами, которые не меняли еще с 70-х годов. Мы выделили 1,5 млн леев, и за первые 2 недели сентября там должны починить крышу и т.д.

Еще один проблемный лицей – на улице Влайку Пыркэлаб, где обучаются слабовидящие дети. Их должны будут перевести в другое здание, потому что там уже не выдерживают стены. Нам пришлось приехать туда, найти средства, чтобы дети смогли продолжить учиться в родных стенах, так как довольно трудно куда-то переселить таких детей из центра города. Складывается впечатление, что кому-то понадобилось это здание.

Далее, гимназия №7. Сколько осталось до начала учебного года, а там пищевой блок не работает. Мы нашли и выделили 700 тысяч. Ремонт нужно провести срочно.

Лицей имени Титу Майореску – там в ужасном состоянии забор. Если бы это все было предусмотрено заранее, средства были бы переведены в мае-июне, то к сегодняшнему дню работы бы завершились. И в такой ситуации находятся более 20 дошкольных учреждений и школ, – рассказала муниципальный советник ПСРМ Евгения Чебан.