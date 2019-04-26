ПСРМ: Автобусный парк необходимо обновить, он должен быть рентабельным

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Комиссия жилищно-коммунального хозяйства заслушала, по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете, руководство муниципального предприятия «Городской автобусный парк».

Ситуация на предприятии

Руководство парка сообщило, что на сегодняшний день ведомство насчитывает 137 автобусов, 31 из которых были приобретены в этом, 2019 году. Парк остро нуждается в новых единицах транспорта, так как у большинства из тех, что имеются в наличии, пробег превышает 1 миллион километров, а ежегодный ремонт автобусов обходится более, чем в 10 миллионов леев. В частности, в 2017 году на эти цели было потрачено 14,1 миллионов леев. Кроме того, на предприятии не хватает специалистов.

Инициативы фракции ПСРМ

Выслушав представителей предприятия, глава фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару отметил, что в 2018 году по инициативе социалистов были выделены деньги на закупку автобусов, однако это сделано так и не было.

– В итоге деньги перераспределили, и в 2019 году закупили 31 автобус, а не 50. Почему закупили меньше – непонятно. Меньше и дороже, а не больше и дешевле. Почему мы не осуществляем сборку автобусов в Кишиневе? Что с проектом по установке системы GPS и электронной системы оплаты проезда? – спросил он.

Кожокару возмутился тем фактом, что ежегодно на ремонт старых автобусов тратится больше 10 миллионов леев, в то время как новые стоят, в среднем, 2,5 – 2,6 миллионов леев. Кроме того, новый автобус дешевле в эксплуатации на 15 % за счет меньшего потребления расходных материалов. Он также напомнил, что социалисты предлагали создание отдельной полосы для общественного транспорта, по этому вопросу были проведены и слушания.

– Предлагаю, чтобы автобусный парк отвечал за выдачу лицензий на деятельность автобусных маршрутов. На сегодняшний день у нас наиболее выгодные маршруты находятся в частных компаниях, – сказал глава фракции, потребовав предоставить ему до 15 мая подробную информацию о деятельности предприятия и предложения администрации по решению ряда вопросов.

Также Кожокару потребовал пересмотреть маршрут автобуса №9, который раньше проходил и через сектор Буюканы, а теперь стал намного короче.

Электронная система оплаты проезда и установка системы GPS

Муниципальный советник фракции ПСРМ Александр Одинцов напомнил руководству Автобусного парка, что на протяжении трех лет социалисты пытаются осуществить проект по электронной системе оплаты проезда, но кому-то это не выгодно, поэтому нововведение так и не было внедрено исполнительной властью.

– Если бы в общественном транспорте была электронная система оплаты проезда, нам удалось бы сэкономить 13 миллионов леев, – отметил Одинцов.

Он также потребовал рассмотреть вариант запуска на некоторые маршруты микроавтобусов, так как есть улицы, по которым обычный автобус не может проехать.

– Кроме этого, прошу предоставить информацию о том, как были доставлены новые автобусы в Кишинев. И прошу продлить график работы автобусов на маршруте №9, – обратился Одинцов к руководству Автобусного парка.

Необходимость закупки 100 новых автобусов

Советник ПСРМ и глава комиссии ЖКХ Александр Комаров отметил необходимость закупки для муниципия еще 100 новых автобусов. По его словам, на сегодняшний день автобусный парк не справляется с существующим пассажиропотоком.

– Это происходит из-за наличия большого количества старых автобусов. Также необходим ремонт станций техобслуживания автобусов, – считает Комаров.

В то же время инициативу и.о примара Руслана Кодряну объединить Автобусный и Троллейбусный парки Комаров считает неудачной.

– При объединении парков будет “перетягивание одеяла” каждого на себя. Кроме того, и одно, и другое предприятия находятся под контролем Управления общественного транспорта, – уверен глава комиссии ЖКХ.