ПСРМ: “Акум” ввел в заблуждение собственных избирателей (ВИДЕО)

0

Руководство Партии социалистов провело брифинг для прессы, в рамках которого прокомментировало отказ блока “Акум” от предложения принять участие в дискуссиях с ПСРМ по поводу потенциального сотрудничества в парламенте страны. В частности, как отметил секретарь по идеологии формирования Ион Чебан, социалисты сожалеют о “страусиной политике” блока “Акум”, лидеры которого “предпочли засунуть голову в песок и не участвовать в дальнейшем развитии политических событий в стране”.

– Это абсолютно безответственное решение. Это в очередной раз доказывает нам, что члены “Акум” ввели в заблуждение собственных избирателей, которым они пообещали реформировать политический класс и решить социальные и экономические проблемы Молдовы, но на самом деле они предпочитают отсиживаться в оппозиции. Мы сожалеем по поводу этого решения, так как мы считали, что мы смогли бы стать честными партнерами в новом парламенте и кардинально изменить ситуацию в РМ, – сказал Чебан.

Социалист также предупредил представителей блока “Акум”, что ни один из предлагаемых ими законов не сможет быть проголосован до тех пор, пока не будет избрано новое руководство парламента, а многие из них не могут быть приняты и, уж тем более, реализованы, пока у Молдовы не будет нового функционирующего правительства.

– Для спасения страны нужно парламентское большинство. “Акум” заявил, что не желает этого большинства. То есть, их заявления и подход являются популистскими и демонстрируют некомпетентность по отношению к рабочим механизмам в законодательном органе. Это может подтвердить любой студент-первокурсник факультета права. Повторяю: для принятия законов и осуществления перестановок, предлагаемых блоком “Акум”, нужны председатель и вице-председатели парламента, Постоянное бюро, комиссии, а также правительство. Мы, социалисты, считаем неправильным, чтобы одни беззакония сменялись другими, как себе это представляют лидеры “Акум”. Государственные институты могут быть качественно реформированы только законными путями путем осуществления комплексных процессов и формирования парламентского большинства и нового правительства, – добавил он.

В заключение Чебан отметил, что после радикального и категорического отказа “Акум” от переговоров, Партия социалистов созовет в ближайшем будущем руководящие органы формирования для принятия решений о последующих действиях. Он не исключил, что ПСРМ объявит свою повестку после формирования парламента и его первого заседания.

– До тех пор мы будем изучать наиболее подходящие варианты и сценарии, которые возможны в сложившейся ситуации, – подытожил он.