ПСРМ: Администрация Кишинева пиарится на проектах Мунсовета (ВИДЕО)

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На протяжении нескольких недель врио примара Руслан Кодряну не занимается непосредственно тем, чем должен был бы в примэрии, а посвящает время политическому пиару, готовясь, таким образом, к избирательной кампании. Об этом в рамках брифинга для прессы заявили советники ПСРМ.

В частности, председатель фракции Партии социалистов в МСК Динарий Кожокару отметил, что многие проекты, которые были приняты муниципальными советниками, в том числе, благодаря инициативам фракции ПСРМ, нагло присваиваются исполнительной властью мунипиция и выдаются в качестве собственных. В то же время, невзирая на многочисленные обращения горожан, Кодряну принимает решения о проведении тех или иных работ только там, где “удобно ему и поддерживающей его Демократической партии”.

Свалки

Советник обратил внимание на проблему мусоросвалок в муниципии, отметив, что этот вопрос, как правило, всегда встает в рамках предвыборных кампаний, однако дальше слов дело не заходит. Тем не менее, Кожокару напомнил, что в 2017 году по инициативе фракции ПСРМ Мунсовет принял решение выделить 10 миллионов леев на строительство фильтрационной станции. Советник надеется, что 20 апреля объект будет сдан в эксплуатацию, и подчеркивает, что это будет важным шагом для защиты окружающей среды, а также для решения проблем жителей коммуны Бубуечь, где сложилась катастрофическая ситуация.

Ремонт дорог и тротуаров во дворах

Кожокару отметил, что еще одной актуальной для кишиневцев проблемой остаются внутридворовые территории. Дороги не ремонтировали либо десятки лет, либо так, что этого ремонта хватало на 2-3 месяца, после чего асфальт разрушался. Однако несмотря на проведенные социалистами встречи с гражданами и точную информацию, которую фракция ПСРМ предоставила о том, где именно нужен ремонт, Кодряну лично решает, используя бюджетные деньги, какие улицы ремонтировать.

– Дороги нужно ремонтировать, это правильно, но не в ущерб тем людям, у которых не было дороги, и не будет из-за того, что кто-то занимается политическим пиаром, – сказал социалист.

Ремонт Долины роз

Пиарится, по мнению социалистов, Кодряну и на ремонте Долины роз. В данной связи, Кожокару отметил, что именно социалисты ранее голосовали за приостановление строительства вокруг и на территории парка, чего не скажешь о фракции ЕНПМ в МСК и лично Руслане Кодряну, которые выступали за проведение данных работ. Однако внезапно врио генпримара передумал, и также вдруг начал заявлять, что он против.

– Мы обнародуем все эти стенограммы. Мы хотим, чтобы граждане понимали, что политический пиар не нужно устраивать за чей-то счет или строя его на вранье. В понедельник он голосует “за”, а в четверг он уже против, – возмутился Кожокару.

Примар другой, а принципы работы – старые

Кожокару также отметил, что несмотря на то, что столицей начал временно управлять другой человек, принципы работы они заимствовал у своего предшественника. В частности, социалист обратил внимание на то, что назначение на должности в администрации города как происходило на основании политических критериев, так и происходит.

– Мы требуем транспарентности. Мы хотим, чтобы местная инфраструктура развивалась, а для этого нужно работать, а не заниматься политическим пиаром на ТВ, – сказал он.

Реализация только выгодных проектов

С мнением своего коллеги согласился вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов. Он отметил, что администрация Кишинева действительно реализует некоторые проекты, но только те, которые ей выгодны, и которые можно удачно представить в период предвыборной кампании.

– Администрация города сознательно избегает сложных проблем, которые достаточно трудно решить. Для их решения нужна политическая воля, в том числе, необходимые кардинальные решения, которые могут не понравится населению, – сказал он.

По его словам, речь о строительном беспределе в Кишиневе, необходимости капитальной реставрации жилого фонда и так далее. В данной связи социалисты призвали Руслана Кодряну прекратить заниматься пиаром и начать, наконец, думать о нуждах горожан и действовать в интересах последних, а не своих собственных.