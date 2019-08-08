ПСРМ – «ACUM»: Непростительные словесные выпады могут свести на «нет» наши усилия по освобождению страны

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Несмотря на соглашения, достигнутые между политическими силами, составляющими правящую коалицию, сформированную ПСРМ и блоком «ACUM», и вопреки духу сотрудничества, который установился в рамках диалога между президентом, председателем парламента и премьер-министром, в последнее время социалисты с тревогой наблюдают участившиеся заявления геополитического характера, продолжающие спекулятивную практику разделения молдавского общества. Партия социалистов выражает недоумение и сожаление в связи с тем, что отдельные депутаты и министры, представляющие блок «ACUM», выступают с заявлениями геополитического и идеологического содержания, которые могут серьёзно подорвать наши усилия по консолидации общества и продвижению взвешенной внешней политики нашего государства. Об этом говорится в заявлении председателя фракции ПСРМ в парламенте Влада Батрынчи.

Непростительные словесные выпады в адрес некоторых стратегических партнеров Республики Молдова лишь сводят на «нет» наши усилия по освобождению страны из лап олигархии и обесценивают ту поддержку, которую мы получаем от внешних партнеров на Западе и Востоке. Непродуманные посылы геополитического характера сопровождаются также заявлениями, очерняющими ПСРМ и администрацию президента, что вызывает сожаление, поскольку они никак не способствуют укреплению правящей коалиции, а лишь подрывают усилия руководства страны по разрешению критических проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова. ПСРМ не может терпимо относиться к таким действиям. Мы создали это парламентское большинство с целью вывода страны из состояния захваченного государства и устранения факторов, разделяющих наше общество, ведь именно эта деструктивная политика разделения общества, столь умело и цинично реализованная некоторыми политическими силами, позволила установить в Республике Молдова диктаторский олигархический режим и удерживать страну в плену бедности и беззакония, – отметил он.

В данной связи социалисты напоминают партнерам по коалиции, что представители пропрезидентской ПСРМ с самого начала заявили, что это парламентское большинство может быть сохранено и укреплено только в условиях компромисса и взаимовыгодного политического диалога между Партией социалистов и блоком «ACUM» в интересах граждан Республики Молдова. Наши граждане ожидают от новой власти – как от парламента, так и от правительства – сосредоточения на вопросах развития страны, на разрешении социально-экономических проблем, увеличении зарплат и пенсий, на поддержке бизнес-среды и создании рабочих мест, на подлинной реформе юстиции и привлечении к заслуженной ответственности тех, кто узурпировал власть и за последние годы совершал беззакония, а также на многих других делах, направленных на улучшение жизни наших сограждан, констатировал он.

В то же время нам хотелось бы понять, сколькими депутатами располагает правящая коалиция. Фракция ПСРМ, невзирая на некоторые внутренние разногласия по многим темам, обозначенным правительством и партнерами из блока «ACUM», остается монолитной и поддерживает парламентское большинство голосами всех своих 35 депутатов. Было бы хорошо, чтобы и в блоке «ACUM» выступали с единой позицией, ибо мы часто видим саботирование некоторых важных решений, принимаемых при наличии консенсуса между главами партий, которые взяли на себя ответственность за руководство страной. В связи с этим мы настаиваем на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком «ACUM», где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной, – подытожил Влад Батрынча.