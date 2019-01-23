Псковские таможенники задержали молдаванина за попытку незаконно пересечь границу

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В Себежском районе Псковской области в пункте пропуска “Бурачки” пограничниками был задержан гражданин Молдовы. Мужчина пытался незаконно пересечь госграницу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25-летний молдаванин собирался покинуть территорию России. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что он находится в международном розыске за совершение карманной кражи на родине. За данное правонарушение ему грозит наказание в виде штрафа, общественных работ, либо лишения свободы на срок до 2 лет, пишет informpskov.ru.

Задержанное лицо было передано сотрудникам полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.