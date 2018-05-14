Психотропные вещества на 70 тысяч леев под видом шоколада привезли из Франции двое молдаван (ВИДЕО)

Офицер под прикрытием был внедрён в преступную схему в качестве потребителя наркотиков и приобрёл одну таблетку Субутекс за 1 000 леев.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам арестовали двух 33-летних жителей города Единец по подозрению в контрабанде и незаконном обороте психотропных веществ в качестве таблеток Субутекс.

Согласно материалам дела, в течение месяца правоохранители следили за подозреваемыми, установив, что они транспортируют наркотические средства из Франции в Молдову в целях их дальнейшего сбыта. В результате уголовного преследования, сотрудники полиции определили метод транспортировки наркотиков.

Так, 8 мая, на КПП Леушень-Албица был остановлен рейсовый автобус маршрута Кишинёв-Франция, а в одной из переданных сумок было обнаружено 70 психотропных таблеток, спрятанных в упаковках пищевых продуктов. Далее, уже контролируемая правоохранителями, посылка была доставлена получателям, которые впоследствии были задержаны с поличным.

Стоимость всей партии психотропных веществ составляет 70 тысяч леев. Арестанты полностью признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Если суд признает их виновными, то наркоторговцам грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет. Стоит отметить, что в декабре 2017 года один из задержанных был признан виновным в подобном преступлении, а на данный момент находится на испытательном сроке.

В настоящее время местная полиция совместно с французскими органами выявляют всех участников, вовлечённых в организацию преступной схемы по контрабанде и обороту наркотиков.