Психотропные вещества на 70 тысяч леев под видом шоколада привезли из Франции двое молдаван (ВИДЕО)

Психотропные вещества на 70 тысяч леев под видом шоколада привезли из Франции двое молдаван (ВИДЕО)

Офицер под прикрытием был внедрён в преступную схему в качестве потребителя наркотиков и приобрёл одну таблетку Субутекс за 1 000 леев.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам арестовали двух 33-летних жителей города Единец по подозрению в контрабанде и незаконном обороте психотропных веществ в качестве таблеток Субутекс.

Согласно материалам дела, в течение месяца правоохранители следили за подозреваемыми, установив, что они транспортируют наркотические средства из Франции в Молдову в целях их дальнейшего сбыта. В результате уголовного преследования, сотрудники полиции определили метод транспортировки наркотиков.

Так, 8 мая, на КПП Леушень-Албица был остановлен рейсовый автобус маршрута Кишинёв-Франция, а в одной из переданных сумок было обнаружено 70 психотропных таблеток, спрятанных в упаковках пищевых продуктов. Далее, уже контролируемая правоохранителями, посылка была доставлена получателям, которые впоследствии были задержаны с поличным.

Стоимость всей партии психотропных веществ составляет 70 тысяч леев. Арестанты полностью признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Если суд признает их виновными, то наркоторговцам грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет. Стоит отметить, что в декабре 2017 года один из задержанных был признан виновным в подобном преступлении, а на данный момент находится на испытательном сроке.

В настоящее время местная полиция совместно с французскими органами выявляют всех участников, вовлечённых в организацию преступной схемы по контрабанде и обороту наркотиков.

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