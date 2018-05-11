Псевдо-менеджеры Forex причинили убытки госбюджету в 15 млн леев

Антикоррупционная прокуратура начала расследование и возбудила уголовное дело в отношении группы лиц, управляющих компаниями-нерезидентами.

Согласно материалам дела, с лета 2016 года группа граждан Молдовы и Израиля, действуя в качестве представителей и псевдо-менеджеров в Forex, убеждали различных лиц инвестировать деньги посредством двух компаний по обработке платежей из Молдовы, переводя полученные средства в адрес двух компаний из Великобритании и Панамы, без использования операций на рынке Forex.

В результате следственных действий были установлены подозреваемые. В то же время было установлено, что сотрудники фирмы, около 100 человек, трудились неофициально, без каких-либо индивидуальных трудовых договоров, получая зарплату “в конвертах”, что нанесло ущерб государственному бюджету на сумму 15 миллионов леев.

10 мая 2018 года было проведено 13 обысков в офисах и домах фигурантов, в результате чего были обнаружены и изъяты 30 компьютеров, сервер, бухгалтерские записи, а также неучтенные наличные деньги, предназначенные для выплаты зарплаты сотрудникам, – около 500 000 леев.

Пять членов преступной группы были задержаны на 72 часа.