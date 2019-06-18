Прыжок в реку с дерева завершился для подростка госпитализацией

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В Дубоссарскую центральную районную больницу был доставлен 14-летний житель села Койково. С закрытой черепно-мозговой травмой и перелом обеих костей левого предплечья пациента госпитализировали в реанимационное отделение.

Как выяснилось, подросток решил прыгнуть в реку Ягорлык с дерева, расположенного на берегу реки, у моста между сёлами Дойбаны-1 и Дойбаны-2. Такие трюки он повторял не единожды, однако на этот раз случилась беда. Несовершеннолетний зацепился за ветку, траектория прыжка поменялась, и мальчик упал на землю.

Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы. Сейчас подросток находится под присмотром врачей. Его жизни ничего не угрожает.