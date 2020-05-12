Прыгнул в воду и не всплыл: водолазы прочесывают Днестр в поисках молодого бендерчанина (ФОТО)

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Отметить день рождения, невзирая на карантин, три приятеля отравились на берег Днестра. Пили много и долго. Праздник обернулся трагедией.

Именинник, 39-летний житель города Бендеры Олег Бобров, после изрядного количества выпитого спиртного решил искупаться. Прыгнул с бетонной косы, ушёл под воду и больше на поверхности реки не появлялся. Товарищи на берегу забили тревогу. Вызвали милицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и водолазы-спасатели. Тело мужчины пока не обнаружили. Розыскные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Приметы пропавшего: на вид 39 лет, крепкого телосложения, рост 175 см. Лицо овальной формы. Лоб прямой, глаза зелёные, брови прямые. Уши овальной формы. Нос прямой. Волосы чёрные с проседью, коротко стриженые.

Особые приметы: на кисти правой руки шрам 1 см. На внутренней части голени татуировка в виде креста размером 15–20 см.

Был одет: трусы-боксеры серого цвета.

Мужчина болеет псориазом. На шее имеется крестик из металла белого цвета на красном шнурке.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Боброва Олега, просят звонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам 0 (552) 2-94-40, 2-84-17 в городе Бендеры или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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