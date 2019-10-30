Прозрачные командировки

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О том, сколько премьер-министры тратят на загранпоездки

За два года и девять месяцев из госбюджета Республики Молдова было потрачено около 5 миллионов леев на оплату командировочных расходов сотрудников правительственных структур. Примечательно, что визиты в другие страны экс-главы правительства Павла Филипа обходились намного дороже поездок действующего премьера.

Чего таить?

Государственная канцелярия Молдовы опубликовала суммы расходов, которые были затрачены из бюджета страны на оплату рабочих зарубежных командировок своих сотрудников. Теперь на официальной странице этого ведомства появилась специальная рубрика, где можно найти информацию по всем зарубежным поездкам, состоявшимся в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Прозрачность в расходовании публичных средств предусмотрена в Постановлении № 94/2019, подписанном премьер-министром Майей Санду. В нём говорится, что министерства, органы центрального публичного управления, а также организационные структуры в обязательном порядке должны обеспечить прозрачность использования государственных финансов для служебных командировок своих сотрудников за 2017, 2018 годы и с января по сентябрь 2019 года.

Ознакомившись с содержанием обнародованных отчётов, «АиФ в Молдове» выяснила, что всего в 2017 году молдавские чиновники выезжали в 136 командировок, из которых в 46 случаях все расходы были покрыты из бюджета Государственной канцелярии. Общие затраты за 2017-й составили 1812,4 тыс. леев.

Наибольшие расходы из госказны на оплату заграничных командировок были понесены Госканцелярией в 2018 году – около 2,2 млн леев. Год назад работники ведомства в общей сложности выезжали за рубеж 149 раз, расходы на 57 поездок были покрыты из госбюджета РМ, а остальные – из средств внешнего финансирования.

За 9 месяцев 2019 года затраты на визиты в другие страны работников Госканцелярии составили 974,4 тыс. леев за 39 командировок, остальные 42 выезда оплачивались из внешних источников.

Наибольшие расходы из госказны на оплату заграничных командировок были понесены Госканцелярией в 2018 году – около 2,2 млн леев. Год назад работники ведомства в общей сложности выезжали за рубеж 149 раз, расходы на 57 поездок были покрыты из госбюджета РМ, а остальные – из средств внешнего финансирования.

Премьер для подражания

Поездки рядовых сотрудников Госканцелярии обходились в небольшие деньги. Более затратными были командировки делегаций, возглавляемых действующим премьер-министром РМ. Так, однодневная рабочая поездка в Румынию и двухдневная в Бельгию (2 – 4 июля 2019 года) для четырёх человек во главе с Майей Санду обошлась бюджету в 86,4 тыс. леев. Поездка в Германию для пятерых членов делегации (15 – 17 июля) стоила 87,3 тыс. леев, в Бельгию для трёх персон (23 – 25 июля) – 74,8 тыс. леев.

На сентябрьский четырёхдневный визит премьера М. Санду и ещё трёх членов молдавской делегации в США в бюджете Госканцелярии было заложено 176,8 тыс. леев, ещё 86 тыс. леев предусмотрено было на авиабилеты. То есть общие расходы на данную поездку составили 262,8 тыс. леев.

Почувствуйте разницу

А вот визит в США в 2018 году экс-премьера Павла Филипа стоил молдавскому бюджету на 175 тыс. леев дороже. В делегации, которая пробыла в Америке пять дней (26 – 30 сентября 2018 года), было пять человек. Затраты на поездку составили 438,6 тыс. леев, из которых оплатили транспорт, проживание и даже услуги переводчика.

И если посмотреть все затраты по поездкам экс-премьера П. Филипа, то несложно заметить, что при нём делегации были многочисленнее, а расходы в разы больше. Так, визит делегации из пяти человек во главе Филипом в Люксембург (Брюссель) в период с 29 марта по 1 апреля 2017 года обошёлся бюджету Молдовы в 168,6 тыс. леев, израсходованных на транспорт, командировочные, проживание и медицинскую страховку.

За однодневный визит в Киев 27 марта 2017 года из госказны было перечислено 52 тыс. леев. В страну-соседку глава кабмина взял с собой шесть человек. Для сравнения, визит действующего премьер-министра М. Санду в Киев 11 июля 2019 года во главе делегации из пяти человек обошёлся госказне в 21,3 тыс. леев, почти в 1,5 раза дешевле поездки предшественника.

И незадолго до отстранения от власти Демпартии её назначенец на пост премьера П. Филип хорошо потратился на пятидневный визит в Брюссель. Последняя его поездка обошлась бюджету в 232 тыс. леев. А чего мелочиться?

Анастасия Погодина