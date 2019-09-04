Проживающие в Сургуте и Нефтеюганске граждане Молдовы смогут получить консульскую помощь

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В период с 5 по 8 сентября делегация посольства Республики Молдова в Российской Федерации во главе с полномочным министром-советником посольства Эдуардом Мельником посетит с рабочим визитом города Сургут и Нефтеюганск.

В рамках визита планируется провести серию встреч с руководством Ханты-Мансийского автономного округа и городов Сургут и Нефтеюганск, а также проявить поддержку ряду национально-культурных мероприятий. Кроме этого, в рамках программы «Посольство становится ближе» будет оказана помощь в консульской сфере гражданам Республики Молдова.

Таким образом, граждан Республики Молдова, заинтересованных в получении консульской помощи или консультации, просят предварительно зарегистрироваться по адресу электронной почты: consul.moscova@mfa.gov.md.

График консультаций:

г. Сургут: 5 сентября 2019 года, с 17:00 до 20:00 часов, в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Республики, 78/1, Сургут);

г. Нефтеюганск: 7 сентября 2019 года, с 17:00 до 20:00 часов, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городская библиотека» (г. Нефтеюганск, 2А микрорайон, строение 8).