Проживающая в сторожке пожилая женщина едва не сгорела заживо в Парканах (ВИДЕО)

Очевидцы пожара вывели несчастную из горящей постройки.
Инцидент произошел днем на территории заброшенной мебельной фабрики в Парканах. Прибывшие на место происшествия пожарные в течение часа ликвидировали возгорание. По словам спасателей, работу усложняло сильное задымление помещения.
Площадь возгорания составила 25 кв.м. Пламя уничтожило диван, тумбочки и личные вещи пострадавшей. Само помещение также стало непригодным для жизни.
80-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Как выяснилось, пенсионерка проживала на закрытой охраняемой территории уже более 10 лет и следила за чистотой и порядком на ней.
Помещение старушка отапливала буржуйкой. Для освещения она использовала свечки или керосиновую лампу.
На данный момент специалисты устанавливают точную причину возгорания.