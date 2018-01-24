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Проживающая в сторожке пожилая женщина едва не сгорела заживо в Парканах (ВИДЕО)

Проживающая в сторожке пожилая женщина едва не сгорела заживо в Парканах (ВИДЕО)

Очевидцы пожара вывели несчастную из горящей постройки.

Инцидент произошел днем на территории заброшенной мебельной фабрики в Парканах. Прибывшие на место происшествия пожарные в течение часа ликвидировали возгорание. По словам спасателей, работу усложняло сильное задымление помещения.

Площадь возгорания составила 25 кв.м. Пламя уничтожило диван, тумбочки и личные вещи пострадавшей. Само помещение также стало непригодным для жизни.

80-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Как выяснилось, пенсионерка проживала на закрытой охраняемой территории уже более 10 лет и следила за чистотой и порядком на ней.

Помещение старушка отапливала буржуйкой. Для освещения она использовала свечки или керосиновую лампу.

На данный момент специалисты устанавливают точную причину возгорания.

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