Проживающая в Италии молдаванка купила на родине стол через посредника, а потом вернула за него деньги

Женщина подготовила место, куда планировала разместить привезённый с Молдовы стол, однако, когда его попытались установить, стало ясно, что он не вмещается. Женщина потребовала у экономического агента заменить товар или вернуть деньги.

По данным пресс-службы Агентства по защите прав потребителей, за первые 9 месяцев текущего года им поступило 20 жалоб в связи с плохим качеством приобретённой мебели, в 12 из которых потребители остались недовольны качеством приобретённых окон или дверей. Подобная история случилась в начале декабря у жительницы Теленешт, которая по просьбе своей родственницы, проживающей в Италии, приобрела стол и отправила за границу. Товар был перевезён с предельной осторожностью, но наша соотечественница в Италии обнаружила в ходе установки стола, что он не соответствует заявленному размеру и попросту не помещается в уготовленном для него месте.

В связи с этим женщина попросила родственницу потребовать у экономического агента заменить товар или вернуть деньги за него. Компания в течение 14 дней не выполнил требование покупательницы, поэтому в дело вмешались представители Агентства по защите прав потребителей. В результате конфликт был урегулирован мирным путём и покупательница получила свои 7 500 леев, потраченных на купленный ранее стол.

В другом случае женщина заказала у экономического агента входную дверь из MDF-материала, заплатив за неё 8 500 леев. Потребитель была уверена, что хоть и дверь не изготовлена из натурального дерева, но прослужит ей долго. Однако спустя 3 месяца после её установки дверь начала повреждаться (материал начал разбухать, поэтому дверь невозможно было закрыть). В связи с этим покупательница обратилась к экономическому агенту, потребовав устранить неполадку или заменить товар. После заключения мирного соглашения, компания устранила проблему, а также построила навес над дверью.