Провокация в Холошнице провалилась

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Дезинформация и провокация. Так расценили советники-социалисты коммуны Холошница Сорокского района информацию о том, что три местных избранника от ПСРМ, якобы, покидают политформирование и вступают в партию “ШОР”. Советники заявили о своей приверженности ПСРМ, отметив, что не будут поддаваться на провокации. Тем временем депутат-социалист Алла Пилипецкая, избранная по национальному округу в Сороках, указала оппонентам на то, что попытка расколоть Партию социалистов не пройдет, пишет ntv.md.

Виолетта Гроапэ, Екатерина Гуцу и Евгений Грошевский – местные избранники от ПСРМ в совете коммуны Холошница Сорокского района. Недавно в СМИ появилась информация о том, что они, якобы, покинули ряды политформирования. Однако сами выборные лица утверждают обратное.

– Это неправда. Наша команда в составе трех человек, как это было изначально, мы так и продолжаем свой путь с партией ПСРМ. Поступают предложения, ситуации бывают разные, но мы движемся вперед, – отметила Виолетта Гроапэ.

Тем временем глава местной администрации Родион Пэдуре, избранный на пост примара по спискам социально-политического движения “Новая сила”, примкнул к Партии социалистов. Он убежден, что это единственное политформирование, способное изменить положение дел в стране к лучшему.

– Я решил примкнуть к рядам Партии социалистов, потому что это сильная команда, она работает исключительно во благо граждан, стараются для народа, хочется добиться перемен в нашей коммуне, – заявил он.

Депутат от ПСРМ Алла Пилипецкая расценила как провокацию слухи о том, что местные избранники-социалисты, якобы, примкнули к партии “ШОР”.

Партия социалистов насчитывает наибольшее число примаров, а также районных и местных советников.