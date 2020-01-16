Проверку не прошли: за торговлю просрочкой предприниматели из Чимишлии и Бессарабки получили крупные штрафы (ФОТО)

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Сотрудники территориального управления безопасности пищевых продуктов Чимишлии и Бессарабки провели внезапные проверки на агропродовольственных рынках и в магазинах на территории. В ходе рейдов был выявлен ряд несоответствий, в частности, торговля продуктами питания с истёкшим сроком годности, несоблюдение правил хранения и нарушение правил защиты потребителей.

По данным пресс-службы Национального агентства безопасности пищевых продуктов, в результате проверок было заполнено 4 протокола о нарушениях, связанных с:

торговлей продуктами питания в отсутствие документов о происхождении;

торговлей продуктами питания с истёкшим сроком годности;

нарушением правил товарного соседства продуктов питания;

нарушением правил хранения скоропортящихся продуктов питания;

неверной маркировкой продаваемых продуктов.

В связи с этим были изъяты следующие просроченные продукты: кондитерские изделия (10 кг), торты (5 штук), молочные продукты (7 кг), рыба (3 кг), рыбные консервы, грибы консервированные, кукуруза консервированная и прохладительные напитки. Были также обнаружены мясные продукты и полуфабрикаты без сертификатов, на которых, кроме того, не было этикеток. В связи с этим было изъято 2 кг мясного фарша, 4 кг куриного мяса и 5 кг замороженных мясных продуктов.

В результате проверок было также заполнено 5 протоколов о нарушениях с начислением штрафов, общая сумма которых составила 11 300 леев.