Дефекты приборов освещения и изношенные шины: в Кишиневе проверили техническое состояние троллейбусов (ВИДЕО)

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В период с 19 по 28 августа сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением совместно с Национальным агентством автотранспорта проверили техническое состояние троллейбусов в муниципии Кишинёв. Цель мероприятий – обязать водителей и администраторов маршрутов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, специалисты оценили техническое состояние 210 троллейбусов. В результате этого были обнаружены нарушения, допущенные водителями, такие как технические дефекты приборов освещения и изношенность шин.

В связи с этим полицейские заполнили 6 протоколов об административных нарушениях, которые предусматривают штрафы в размере от 300 леев. Кроме этого, 5 транспортным средствам была запрещена эксплуатация до устранения всех неполадок, а для допуска к дорожному движению транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам, механику был выдана рекомендация, где указан крайний срок устранения выявленных дефектов.