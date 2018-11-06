Проверки в отделениях МРЭО страны выявили массовые нарушения

Проверки МРЭО и СТО, организованные Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, прошли сегодня в центре и на юге страны. Полиция обнаружила около 20 нарушений, связанных со злоупотреблением служебным положением, а также подделкой документов.

Согласно полученной информации, в течение 2017-2018 гг. сотрудники нескольких подразделений регистрации транспорта и станций технического обслуживания следовали преступной схеме по регистрации поддельных документов и проведению технических проверок, минуя порядок уплаты налогов в бюджет.

Представители закона установили почти 500 случаев неуплаты государственного налога, потери от которых составили около 1 млн. леев, передаёт publika.md. За подобные нарушения, а также злоупотребление служебным положением, подозреваемым лицам грозит до 6 лет тюрьмы. Кроме того, нарушения, связанные с подделкой документов, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом до 47 000 леев.

Обстоятельства выясняются.