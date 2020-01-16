Проверки в Кишинёве: 15 таксистов получили крупные штрафы за незаконную перевозку пассажиров

0

В период зимних праздников инспекторы Национального агентства автотранспорта совместно с представителями Национального инспектората патрулирования и Налоговой службы провели рейды, направленные на борьбу с незаконной перевозкой пассажиров в такси, а также с несоблюдением прав потребителей.

По данным пресс-службы Агентства автотранспорта, в результате проверок, проведенных на территории Кишинёва, инспекторы идентифицировали большое количество транспортных средств, оснащённых исправными лампами такси и надписями, характерными для этого вида пассажирского транспорта, но исключенных ранее из Реестра автотранспортных операторов. Таким образом, они продолжали работать незаконно. В связи с этим 13 водителей были оштрафованы на 10 000 леев каждый в соответствии со статьёй 197(1) Кодекса о правонарушениях (Осуществление автотранспортной перевозки пассажиров на платной основе дорожным транспортным средством без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта). Кроме этого, у водителей на полгода изъяли регистрационные номера и сертификаты о регистрации.

Ещё два водителя получили штрафы в размере 800 условных единиц каждый за размещение в салоне и на кузове дорожного транспортного средства, не разрешенного для осуществления автотранспортных перевозок, отличительных знаков, надписей, оборудования и принадлежностей, присущих автомобилям, осуществляющим таксомоторные автотранспортные перевозки.