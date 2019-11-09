Проверки столичной полиции: десятки водителей такси садятся за руль нетрезвыми и без прав (ФОТО)

0

В период с 4 по 7 ноября столичная полиция и сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта остановили для проверок десятки водителей такси. В результате были выявлены 16 нарушений, включая нарушения ПДД, технические неполадки и даже отсутствие водительских прав.

Проводимые полицией проверки также показали, что многие водители такси продолжают подвергать себя и других опасности и садятся за руль в состоянии сильного опьянения.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано более 142 ДТП с участием общественного транспорта, из которых более 50 аварий произошли с участием автомобилей служб такси. Так, число травмированных лиц увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 61%, а количество погибших – на 50%.