Проверки среди водителей такси: сотрудники НИП выявили многочисленные нарушения

0

В рамках операции “Такси”, проводимой в течение последних 11 дней, сотрудники Национального инспектората патрулирования провели проверки в рядах водителей. В результате было составлено более 240 протоколов о различных нарушениях.

В результате проверок, пишет tv8.md, были выявлены технические неисправности транспортных средств, факты несоблюдения правил пассажирских перевозок, а также транспортные единицы, не прошедшие техосмотр в указанный срок.

По данным полиции, за первые пять месяцев этого года произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали таксисты. В результате этих аварий погибли 3 человека, а ещё 46 получили травмы.