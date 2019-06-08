Проверки среди водителей такси: сотрудники НИП выявили многочисленные нарушения

Проверки среди водителей такси: сотрудники НИП выявили многочисленные нарушения

В рамках операции “Такси”, проводимой в течение последних 11 дней, сотрудники Национального инспектората патрулирования провели проверки в рядах водителей. В результате было составлено более 240 протоколов о различных нарушениях.

В результате проверок, пишет tv8.md, были выявлены технические неисправности транспортных средств, факты несоблюдения правил пассажирских перевозок, а также транспортные единицы, не прошедшие техосмотр в указанный срок.

По данным полиции, за первые пять месяцев этого года произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали таксисты. В результате этих аварий погибли 3 человека, а ещё 46 получили травмы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md