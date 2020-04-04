Проверки соблюдения карантинных мер в Приднестровье: какие нарушения выявлены

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Сотрудниками милиции Приднестровья 2 апреля был проверен 1 871 объект торговли на предмет соблюдения карантинных мер. При проведении мероприятий выявлено 8 нарушений.

Стражи правопорядка обошли свыше 1 000 адресов, чтобы удостовериться, как граждане соблюдают режим самоизоляции. За нарушение требований карантинного режима 11 человек были привлечены к административной ответственности, а с начала введения чрезвычайного положения привлечено 85 лиц, пишет mvdpmr.org.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией проверили 86 объектов торговли. В итоге фактов завышения цен не выявлено.

По всей территории Приднестровья продолжаются санитарно-профилактические мероприятия по обработке мест общественного пользования. Всего с начала проведения работ продезинфицировано около 13,5 тысяч объектов и израсходовано порядка 70 тонн специального раствора.

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