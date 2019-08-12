Проверки пассажироперевозчиков: в Молдове стартует спецоперация “Автобус”

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С 12 августа по 6 сентября на всей территории Республики Молдова проводится спецоперация “Автобус”. Главная цель заключается не только в снижении аварийности на дорогах среди водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, но и в обеспечении безопасности пассажиров, которые также являются участниками дорожного движения.

Также в рамках мероприятия будут следить за случаями незаконной перевозки пассажиров и проверять техническое состояние автобусов, пишет upatogagauzia.md.

Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.