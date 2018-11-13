Проверки НАБПП за неделю выявили множество нарушений

По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) за период с 2 по 8 ноября было проведено 12 проверок хозяйственных субъектов в области растениеводства.

Также были проверены 15 складов для хранения зерновых среди 83 хозяйствующих субъектов, продающих фитосанитарную продукцию и удобрения, 2 сельскохозяйственных магазина и 19 складов для временного хранения PUFF. Проверки проводились также среди 11 экономических агентов, которые выращивают семена и заготавливают посадочный материал для сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Инспекторы НАБПП посетили 6 животноводческих и птицеводческих ферм, 46 предприятий по эксплуатации животных, 67 домашних хозяйств, 19 овчарен. В отчетный период было проверено 5 фармацевтических пункта, 9 пунктов сбора молока, 5 скотобоен, 4 склада с холодильными камерами, 1 торговая точка по сбыту свежей рыбы и 1 магазин по продаже колбасных изделий. Также проверялись молочная фабрика, 3 пекарни, 6 мельниц и 3 склада для хранения продуктов питания.

Сотрудники НАБПП посетили с проверкой 101 продуктовый магазин, 5 продовольственных киосков, 3 специализированных магазина, 5 банкетных залов, 16 кафе, 4 бара, 5 столовых, 3 школьных и 17 дошкольных пищеблоков.

После проверок, проведённых НАБПП в течение предыдущей недели, было выявлено 78 несоответствий, составлено 101 предписание и 46 протоколов о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 80 350 леев.