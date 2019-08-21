Проверки на северном автовокзале столицы: без номеров остались 11 микроавтобусов (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели проверки на северном автовокзале в Кишинёве в рамках спецоперации «Автобус», которая стартовала 12 августа и завершится 6 сентября.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, правоохранители оценили техническое состояние 42 микроавтобусов, выполняющих маршрутные рейсы. Цель мероприятий – обязать водителей и администраторов маршрутов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств.

В результате проверок правоохранители обнаружили множество нарушений, допущенных водителями маршруток, среди которых:

регистрационные номера не соответствуют стандартам;

незаконное переоборудование транспортных средств;

технические неисправности приборов освещения и сигнализации;

технические неисправности в тормозной системе;

отсутствие знака «GAZ» во всех микроавтобусах с газовыми установками;

изношенность шин;

дефекты ветрового стекла.

В связи с этим полицейские заполнили 31 протокол об административных нарушениях, которые предусматривают наложение штрафов в размере от 300 до 600 леев. Кроме этого, 5 транспортным средствам была запрещена эксплуатация до устранения всех неполадок, а 11 микроавтобусов были лишены регистрационных номеров. Два механика, ответственных за транспортные средства, получили штрафы в размере 1 500 леев за допуск к дорожному движению микроавтобусов, техническое состояние которых не соответствует нормам.