Проверки на границе: за неделю за нарушения наказали 4 десятка перевозчиков

Проверки на границе: за неделю за нарушения наказали 4 десятка перевозчиков

В целях предотвращения случаев незаконной перевозки товаров и перемещения пассажиров через границу на нескольких КПП страны были проведены тщательные проверки пассажироперевозчиков. Подобные действия со стороны Пограничной службы организуются систематически и в разные периоды времени.

Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 39 случаев, когда граждане нарушили правила перевозки пассажиров.

На КПП “Скуляны” и “Леушены” были задокументированы 20 водителей, которые не приняли во внимание существующие правила и нарушили условия пассажирских перевозок. Два инцидента произошли по маршруту “Кишинёв-Одесса”, где пограничники зафиксировали отсутствие разрешительных документов. Ещё 7 нарушений было зарегистрировано на юге страны. На северной границе было зарегистрировано 8 инцидентов, 5 из которых – в пункте пересечения “Костешты”.

Во всех случаях были составлены акты о нарушениях и применены соответствующие санкции.

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