Проверки маршруток и такси на Северном автовокзале: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

Проверки маршруток и такси на Северном автовокзале: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

В течение двух дней сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва проводили мероприятия по проверке транспортных единиц на Северном автовокзале с целью оценки технического состояния микроавтобусов и такси.

В результате были проверены 60 транспортных единиц. Сотрудники полиции обнаружили некоторые нарушения, такие как дефекты тормозной системы и рулевого механизма, нарушение работы осветительных и сигнальных устройств, эксплуатация транспортных средств без соответствующего разрешения, отсутствие подтверждений технического осмотра и т. д.

Таким образом, было составлено 13 актов о нарушениях с наложением штрафов в размере от 450 до 750 леев и применением 3 штрафных пунктов. 10 микроавтобусов были сняты с маршрута, 4 транспортных единицы остались без регистрационных номеров до устранения всех недостатков. Администраторам были выданы предупреждения за допуск в обращение транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам.

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