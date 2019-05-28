Проверка счётчиков в отсутствие хозяев: жительница Яловен нашла оригинальный способ решить проблему (ФОТО)

0

Жительнице Яловен пришло в голову необычное решение, которое помогло ей передавать проверяющим данные счётчиков, даже когда никого нет дома.

Женщина установила у двери своего дома табличку, в которую ежемесячно вносит данные с счётчиков воды, газа и электроэнергии, пишет zugo.md со ссылкой на ialovnews.md. Таким образом, эти данные доступны для проверяющих в отсутствие хозяев.

По словам местной жительницы, таким способом пользуются во многих населённых пунктах страны. Женщина добавила, что надеется таким способом подать пример и облегчить жизнь другим людям.