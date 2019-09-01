Проверены все учебные заведения столицы. В 26 нашли несоответствия

Проверены все учебные заведения столицы. В 26 нашли несоответствия

Из 146 учебных заведений, проверенных к началу учебного года Управлением образования, молодежи и спорта, несоответствия были обнаружены в 26. Их деятельность была разрешена с условием, что в течение нескольких дней они устранят эти отклонения. 

Проверки прошли в период с 28 по 29 августа. Уровень подготовки оценивали пять специальных комиссий по следующим параметрам: технико-материальная база, медицинский кабинет, школьный буфер, противопожарная безопасность, менеджмент образования и кадров, пишет tv8.md.

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