Провалившийся под лёд на столичном озере ребёнок остаётся в реанимации

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12-летний мальчик, который в четверг провалился под лёд на одном из озёр в столичном секторе Ботаника, находится в реанимации. Его состояние улучшилось, и через несколько дней он будет переведён.

По словам пресс-секретаря Института матери и ребёнка Максима Казаку, мальчик был доставлен в очень тяжёлом состоянии, с переохлаждением. Сейчас он находится в сознании, но не помнит, как всё произошло. Ему предстоит пройти ряд медицинских обследований, пишет ipn.md.

Спасатели предупреждают родителей о риске пребывания несовершеннолетних вблизи водоёмов без присмотра. Граждан просят разъяснить детям опасность хождения по льду и проявлять осторожность рядом с водоёмами.