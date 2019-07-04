Провалившие БАК могут подать заявку на участие в дополнительной сессии

Провалившие БАК могут подать заявку на участие в дополнительной сессии

Кандидаты, которым не удалось сдать экзамены на степень бакалавра, могут подать заявку на участие в дополнительной сессии, которая состоится в период с 15-22 июля. Заявления принимаются 4 и 5 июля.

Учащиеся, которые по каким-либо причинам отсутствовали на основной сессии, также могут записаться на дополнительную сессию, пишет moldpres.md. Заявления принимаются в центрах для сдачи БАКа, где проходили основные тестирования. Количество центров, открытых для дополнительной сессии, будет определено после получения заявок от кандидатов.

Дополнительные экзамены начнутся в 10:00. Результаты в рамках дополнительной сессии огласят 24 июля. Подать апелляцию моно будет в течение двух последующих дней.

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