Провал реформы в юстиции

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О мнимых изменениях в системе молдавского правосудия

Реформа юстиции, проведённая на деньги Запада под чутким руководством ДПМ, привела к печальным последствиям. Ситуация стала хуже, чем до реформ.

От закона к беззаконию

Были приняты десятки законов, которые внесли серьёзный хаос в судебно-правовую систему и даже коррупционную составляющую. О многих законах мы писали ранее, поэтому рассмот-рим лишь некоторые из них и их последствия.

В 2010 году в результате принятия Закона № 113 от 17 июня 2010 года «О судебных исполнителях» система исполнения судебных решений была изменена и появился институт частных судебных исполнителей. Главной целью нововведений было обеспечение эффективной системы исполнения судебных решений.

Насколько частные судебные исполнители стали эффективнее государственных – большой вопрос. И скоро поймёте почему.

Настоящим шоком для судебной системы стало изменение Закона №1216-XII от 3 декабря 1992 г. «О государственной пошлине». С инициативой изменения выступил тогдашний министр юстиции А. Тэнасе, поддержал её спикер М. Гимпу и председатель Апелляционной палаты И. Плешка.

20 мая 2010 года закон был принят и статья 3 (п.1) о госпошлине была изменена. В сущности, новая статья предусматривала аннулирование госпошлины в

3% c исковых заявлений и её замена фиксированной суммой в 25 тыс. леев для физических лиц и 50 тыс. леев – для юридических.

Эта мера позволила начать операцию по отмыванию денег «Ландромат». В 2011 – 2015 годах через молдавскую юстицию были отмыты $22 млрд (по данным Watch Dog – 70 млрд)!

Бюджет потерял более $500 млн, о чём говорили многие юристы и адвокаты, в том числе А. Нэстасе и ваш скромный слуга. Ведь заплатить 3% c $22 млрд – это $660 млн, а не 50 тыс. леев.

Ещё одна сомнительная инновация коснулась Исполнительного Кодекса РМ (Кодекс №443 от 24.12.2004 г.). Здесь вызывает недоумение статья 60 (3), которая была изменена Законом №191 от 23.09.16 г. Суть в следующем: судебный исполнитель в трёхдневный срок с дня получения исполнительного документа извещает о необходимости исполнения должником документа в 15-дневный срок, без принятия действий по отношению к должнику!

То есть у виновника в распоряжении оказалось 18 дней, в течение которых он смог бы десять раз перепродать оспариваемые в суде активы и собственность. Какой ущерб нанёс этот закон, мы узнаем позже.

Согласно исследованию Центра юридических реформ, реорганизация судебных инстанций будет стоить 1,18 млрд леев, а возврат денег якобы произойдёт через 17 лет — к 2034 году! Авторы исследования убеждены, что ежегодная экономия составит 45,3 млн леев! Но за счёт кого экономия? За счёт граждан, конечно!

Узаконенный хаос

Настоящий хаос в судебной системе вызвал Закон №76 от 21.04.2016 г. «О реорганизации судебных инстанций». Он был принят на основе «исследования» Центра юридических реформ В. Грибинчи об оптимизации судебной системы и о специализации судей.

Cогласно закону (статья 1), 42 судебные инстанции (5 в Кишинёве и 37 в районах) сокращались до 15! Объём сокращений ужасает. В некоторых случаях объединялись две, в других – три, а иной раз и четыре районные инстанции!

В Кишинёве суды Центр, Боюканы, Рышкановка, Ботаника и Чеканы объединяются, образуя Суд Кишинёва! То есть на один миллион граждан – одна инстанция!

Суды Бричан, Дондюшан и Окницы объединяются с судом Единец, создав Суд Единец (ст.1 (е)).

Суды Шолданешт, Резины и Теленешт объединяются с судом Оргеева, создав Суд Оргеева.

Суды Чадыр-Лунги и Вулканешт объединяются с судом Комрата, создав Суд Комрата (ст.1 (i)). То есть на всю Гагаузскую автономию оставили одну судебную инстанцию!

Закон предусматривал и другие новшества. Согласно статье 1 (3), «Окружной коммерческий суд и Военный суд прекращают свою деятельность с 1 апреля 2017 года».

После реформы гражданин из Вулканешт должен преодолевать расстояние почти в 100 км до Комрата. Потратить деньги на проезд до Комрата и обратно – а судьи нет. На второй день нет адвоката. На третий день суд откладывается. И так далее. Поэтому закон в статье 2 (2) предусмотрел, что «Объединение местонахождений судов будет осуществляться постепенно, до 31 декабря 2027 года, по мере создания для этого условий».

Безусловно, все эти новшества могут привести к огромному хаосу. Ведь на одного судью количество дел увеличивается минимум в три раза!

Уже на заседании Совета по реформе юстиции 24 мая 2016 года президент Н. Тимофти жаловался, что ранее судьи рассматривали по 200 – 230 тыс. дел в год, но после реформы – 400 тыс. И это при том же количестве судей! О справедливости суда в таких условиях и мечтать не приходится.

В 2015 году было представлено исследование о техническом обосновании оптимизации судебной системы, которая выявила, что стоимость всего процесса составит €76 099,97.

Согласно исследованию Центра юридических реформ, реорганизация судебных инстанций будет стоить 1,18 млрд леев, а возврат денег якобы произойдёт через 17 лет – к 2034 году! Авторы исследования убеждены, что ежегодная экономия составит 45,3 млн леев! Но за счёт кого экономия? За счёт граждан, конечно!

Более того, постоянный страх попасть под оптимизацию привёл к нестабильности статуса судьи, его полному подчинению прокурорам. Ведь любой судья понимал, что в случае неправильного судебного решения он легко может попасть под оптимизацию! Не зря же Минюст менял десятки раз закон о статусе судьи. Последним примером может служить инициатива от 23 мая 2018 года, которая ужесточает продвижение судей.

Подчинённая система

В 2009 году было потрачено более трёх миллионов леев на оснащение всех судебных залов специальным оборудованием для аудио- и видеозаписи судебных заседаний. Сделано это было через программу SRS Femida, финансируемую фондом «Вызовы тысячелетия» и администрируемую USAID.

Думаете, установленные камеры работают? По данным Центра специальных телекоммуникаций от октября 2013 года, в 12 судах система записи судебных заседаний не работала, а в других работала с перебоями!

В 2009 году, по запросу тогдашнего правительства Молдовы, США выделили РМ $24 млн на создание интегрированной системы управления делами – PIGD. Подобная система существует в США и позволяет регистрировать все дела, имеющиеся в судебной системе. Основная причина, по которой правительство запросило эту систему, состояла в случайном распределении судебных дел. Таким образом, судьи не знают, какое им достанется дело на рассмотрение, получая их в соответствии с компьютерным алгоритмом. Благодаря этому лицо, у которого есть какая-то финансовая заинтересованность, не может заплатить выбранному судье за благоприятное решение.

В результате состоялся переход к случайному распределению дел, выполняемому при помощи компьютерной системы PIGD, разработанной при финансовом содействии проекта ROLISP. Однако система легко поддаётся манипуляциям, на что указывают многие журналисты и адвокаты. В итоге, «важные» дела, как и прежде, рассматриваются «надёжными» судьями.

По словам посла США В. Мозера (27 ноября 2013 г.), в течение четырёх лет только 12% дел было распределено судьям при помощи системы случайного распределения. При этом систему обмануть легко. Судья просто нажимает на клавишу компьютера до тех пор, пока дело не попадёт к нему! Проблема обсуждалась и 24 мая 2016 г. на заседании совета по реформе юстиции, где ВСМ был обвинён в толерантности к этому. Но ничего не изменилось.

1 октября 2018 года Минюст похвастался новой, более современной системой PIGD, которая предусматривает регистрацию заявления в суд, автоматическое распределение дел среди судей, мониторинг судебного процесса и судебного решения. Предусмотрена даже система оповещения председателя суда о нарушениях.

21 января 2019 г. её даже запустили в трёх инстанциях – в судах в Чимишлии, в Комрате и в Апелляционной палате Комрата.

Революционным шагом стало введение прохождения прокурорами и судьями детектора лжи. Жалко, что проверка на детекторе не предусмотрена для судей и прокуроров, утвердившихся уже на своих должностях.

Тотальный коллапс

Известно, что в 2013 – 2018 годах было потрачено более €100 млн на реформу юстиции и Генеральной прокуратуры! И что происходило все эти годы? Какие достижения в области права, верховенства закона?

Молдавская юстиция – самая коррумпированная в мире (Всемирный экономический форум, 2014–2015 гг.). Самый высокий уровень взяточничества в Европе (Transparency International, 2016 г., «Глобальный барометр коррупции»). Самый высокий уровень хищений государственных ресурсов в Европе (Всемирный экономический форум, 2017 г.). Самый большой обвал индекса восприятия коррупции в мире (2016). По данным Transparency International, Молдова обвалилась на 20 позиций – с 103 на 123-е место. В 2018 году – 117-е место (в 2009 г. были на 109-м). Итальянский журнал LIME отмечает в 2013 году превращение Молдовы в мафиозное государство. Молдова – государство, захваченное олигархами (Transparency International, 2013 г.). 14 ноября 2018 года Европейский парламент принял жёсткую резолюцию по Республике Молдова. В пункте 3 документа говорится, что «Молдова захвачена олигархическими интересами с концентрацией экономической и политической властей в руках небольшой группы людей, оказывающих влияние на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебные органы и СМИ. 8 июня 2019 года парламент Молдовы принял декларацию о захвате государства олигархами, которая констатировала, что НАЦ, СИБ, Генпрокуратура, Конституционный суд и др. вышли из конституционного поля за рамки правового государства. Самый главный аргумент о провале реформ – это доверие населения к правосудию.

По данным Барометра об-щественного мнения, в феврале 2005 г. 41% граждан доверяли юстиции, в ноябре 2009 – 37%, в ноябре 2014 – 23%, в ноябре 2016 – 7,8%, в феврале 2018 года – только 20%! То есть до реформы доверие к юстиции было в 2 раза выше!

Деградация по всем параметрам

Безусловно, с 2009 по 2019 годы вся юстиция была подчинена ДПМ. Вершиной топа, которая обеспечивала контроль над сис-темой, была Генпрокуратура. НАЦ, НАК, Высшая судебная палата играли хоть и важную, но второстепенную роль.

Всё это привело к тяжёлым и даже трагическим последствиям для страны. Вопреки подписанию договора об ассоциации (2014 год), страна резко деградировала по всем параметрам.

Судите сами. Ни один министр ДПМ не заключён в тюрьму. Единственный случай с задержанием вице-министра от ДПМ В. Трибой анекдотичен. Сей персонаж нанёс урон государству в размере 2,5 млн леев. 22 августа 2017 г. он заплатил штраф в размере 37,5 тыс. и был освобождён из-под домашнего ареста!

Не понёс наказания ни один лидер партий бывшего большинства (речь о ДПМ, ЕНП) – ни экс-премьер Ю. Лянкэ, который предложил И. Шору 9,4 млрд леев и подозревался в раздаче дипномеров в Москве, ни экс-премьер К. Габурич, у которого обнаружили фальшивый диплом, ни даже Р. Главан с закупками медикаментов! Ни одно резонансное дело не было доведено до конца. Всего несколько примеров:

7 апреля 2009 года – убийство Валериу Бобок. Рейдерские атаки на банки 2010–2011 годов привели к краже €100 млн. Кто сидит? Никто! «Царская охота» и убийство С. Пачу в 2012 г. судьями и прокурорами. Единственный «фиктивный» обвиняемый судья Крецу получил условное наказание. Дело Metalferos 2013 года и 711 млн 288 тыс. леев, украденных у государства через криминальные схемы. Материалы дела были изъяты и спрятаны НАЦ, а потом Генпрокуратурой в феврале 2013 г. Приватизация Banca de Economii в 2013 году на деньги BEM . Даже уголовного дела не завели! Кража миллиарда (25–26 ноября 2014 г.). Ни один лей не возвращён! Убийство депутата И. Бутмалая 9 декабря 2014 года всего за несколько дней до его пресс-конференции по поводу кражи миллиарда! Отмывание $22 млрд, на самом деле 70 млрд – российский «Ландромат». Концессия аэропорта. Где уголовное дело? Нет его! Продажа 50 тонн оружия в Армению через латвийского посредника Latspeceksports – факт, установленный парламентской комиссией 5 апреля 2012 года. Отравление испорченными продуктами детей в детских садах! Продажа трёх зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Нева» по смехотворной цене в $600 тыс. (6 февраля 2016 года). Энергетическая схема с Энергокапиталом и вывозом миллионов евро в офшоры! Только в 2015 году потери Moldovagaz от этой схемы достигли $258,4 млн.

Ни один высокопоставленный представитель судебной системы не попал в тюрьму!

Многие граждане задают элементарные вопросы:

Назовите лидера оппозиции, на которого не открыто уголовное дело. Назовите хоть одного депутата, перебежавшего к бывшему парламентскому большинству ДПМ (2016 – 2019 гг.), на которого не было бы уголовного дела. Назовите хоть одного из более 900 примаров, на которого не открыто уголовное дело. Пожалуйста, объясните, как ДПМ с 19 депутатами в 2014 году получила 60 – в 2016-м? Как партия, у которой был только один депутат в Народном собрании Гагаузии в 2016 году, получила большинство из 29 депутатов и своего спикера? Как ДПМ с одним муниципальным советником в Кишинёве из 51 назначила своего исполняющего обязанности мэра – Руслана Кодряну?

Ответы на эти вопросы известны. Такая система не могла долго существовать.

Верно говорил Марк Туллий Цицерон: «Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы».

Богдан Цырдя,

политолог