Противопожарные учения прошли в дубоссарской школе

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В дубоссарской школе № 2 провели учения по отработке действий аварийно-спасательных служб во время пожара.

По легенде, возгорание началось в актовом зале учебного учреждения. пишет novostipmr.com. После обнаружения очага возгорания персонал школы провёл эвакуацию детей. Однако двое учеников остались внутри школы.

На место происшествия прибыли два пожарных расчёта, аварийные службы города и скорая медицинская помощь. Здание было обесточено, пострадавших удалось обнаружить и оказать им медицинскую помощь.

Учения прошли на должном уровне, все службы справились с поставленными задачами. В перспективе подобные учения пройдут на базе других учреждений, пишет источник.