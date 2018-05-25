Противопожарную службу аэропорта проверили на уровень подготовки (ФОТО)

С 21 по 24 мая в Международном аэропорту Кишинёва прошла проверка уровня подготовки аварийно-спасательной и противопожарной службы и готовности к действиям в аварийной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Avia Invest, в ходе организованных мероприятий проверялась физическая подготовка персонала, действия пожарно-спасательных расчетов при авиационном происшествии с воздушным судном на взлетно-посадочной полосе аэропорта, укладка пенной полосы в случае аварийной посадки воздушного судна с проблемами выпуска шасси, навыки персонала по тушению пожара при горении разлитого топлива, а также оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

По итогам проверки пожарно-спасательные расчёты показали хорошие результаты и вложились во временные нормативы, которые определяются от получения сообщения об авиационном происшествии и до начала проведения спасательных работ и тушения пожара. Так, спасателям удалось справиться с задачей, добравшись от здания пожарного депо до наиболее удаленной точки взлетно-посадочной полосы менее чем за 3 минуты.

Стоит отметить, что подобные проверки проводятся в Avia Invest один раз в полгода, а отработка отдельных ее упражнений один раз в три месяца.