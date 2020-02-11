Противопожарная кампания ГИЧС продолжается при поддержке молдавских артистов (ВИДЕО)

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Многие молдавские деятели культуры присоединились к кампании “Защищённый дом – спасённая жизнь”, организованной ГИЧС. Народные артисты поддержали идею спасателей и пожарных напомнить о правилах безопасности жителям населённых пунктов, которые зимой для обогрева используют печи.

Среди известных личностей, поддержавших кампанию, – заслуженный артист Константин Ротару, Николае Чиботару и Нелли Чобану, Тудор и Лидия Беженару, оркестр МВД “Plai Moldovenesc”, дирижёр и директор Национального оркестра “Lăutarii” Николай Ботгрос. Артисты призвали жителей сёл быть осторожными при эксплуатации печей и установить детекторы дыма.

По данным ГИЧС, с момента запуска кампании был установлен 1 101 детектор дыма в 995 домах в 82 населённых пунктах страны.