Против мнения президента и народа: демократы уступили Республиканский стадион посольству США и объявили 9 мая Днем Европы

Против мнения президента и народа: демократы уступили Республиканский стадион посольству США и объявили 9 мая Днем Европы

Оба решения были подписаны спикером Андрианом Канду и опубликованы в сегодняшнем выпуске “Официального монитора”. 

В частности, один из документов предусматривает “ликвидацию объекта госсобственности площадью 5,1814 га “Республиканский стадион” с целью строительства на данной территории здания Посольства Соединенных Штатов Америки”. Согласно решению, правительство обеспечит оценку стоимости объекта, согласует цену и подпишет договор купли-продажи объекта. Потом участок будет передан Посольству США на возмездной основе.

Кроме того, под подписью Андриана Канду в силу вступило и решение назвать праздник 9 мая Днем Европы одновременно с уже существующим в этот день Днем Победы. Поправка была включена в Трудовой кодекс страны.

Сегодня же вступили в силу еще три закона, от промульгации которых категорически отказался глава государства. Ранее Игорь Додон заявлял, что все они будут отменены сразу после парламентских выборов.

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