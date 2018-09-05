Протесты воров против бандитов

О том, как ни один митинг ПДС – ПДП ничем не заканчивается

26 -27 августа блок ПДС – ПДП организовал протест против Демпартии. 1 сентября эстафету приняли унионисты Анатолия Шалару. Однако протест протесту рознь.

Портрет протестующих

Ещё в июле лидеры ПДС – ПДП объявили об очередном «массовом» и последнем протесте против ДПМ. Чуть позже к ним присоединился и Ренато Усатый, лидер «Нашей Партии». В этой связи возникает интересная картина: Майя Санду, лидер ПДС, была министром просвещения, членом партии aЧиботару, лидер ЛДПМ, был министром обороны от партии Филата; Виктор Цопа, главный спонсор ПДП, был в одном правительстве с Филатом в 90-х; Ренато Усатый, лидер «Нашей Партии», был советником Филата; Дмитрий Чубашенко, вице-председатель «НП», был кандидатом в депутаты по партийным спискам Филата; Елена Грицко, вице-председатель «НП», работала в Минюсте (который контролировал Филат).

В 2008-2009 годах ЛДПМ Филата протестовала против коалиции ПКРМ – ХДНП – ДПМ. Потом сами создали альянс с ДПМ – АЕИ-1.

В 2010 году ЛДПМ устроила массовые протесты против возможной коалиции ДПМ – ПКРМ. Позже сами создали коалицию с ДПМ – АЕИ-2.

В 2015-2016 годах ПДС – ПДП якобы протестуют против ДПМ. И что вы думаете? В 2016 году ДПМ Плахотнюка, ЛДПМ, ПДП, ЕНП, ЛП поддержали на президентских выборах Майю Санду.

В 2018-м ЛДПМ, ПДС – ПДП протестуют против некой мифической коалиции ДПМ – ПСРМ. Чем же закончатся протесты? Ответ понятен. Они протестуют для того, чтобы заставить ДПМ вступить с ними в альянс на их условиях. Санду видит себя премьером, Нэстасе – генпрокурором (можно и министром внутренних дел), Чиботару – министром обороны. Усатому достаточно стать директором Железной дороги Молдовы.

И это не протесты, а торги с Плахотнюком. Чем больше народу будет, тем выше их активы, а значит – шансы создать АЕИ-4. Поэтому ни один протест ПДС – ПДП ничем не заканчивается. Вернее, заканчивается одним и тем же… Так что скажете, господа-товарищи? Поможем клану Филата договориться с кланом Плахотнюка?

К(С)анду против С(К)анду

26 августа ПДС – ПДП начали протесты. Одновременно площадь заняла и партия «Шор». Протесты воров против бандитов поразили своей неадекватностью. Апогеем абсурда стало то, что бандиты решили ответить тем же, организовав массовый протест против воров.

26 августа фаны Санду (ПДС – ПДП, ЛДПМ, «НП») дали хороших тумаков фанам Канду: перевернули столы Шора, набросились с кулаками на «автомобилистов», забросали бутылками евродепутата. Шор чудом спасся бегством…

27 августа фаны Канду дали пинков фанам Санду. Полиция быстро упаковала протестующих у памятника Штефану. Санду вывели её охранники. Председателя ПДС поддержали лидеры румынских оппозиционных партий. Также Санду удалось частично выставить режим в неприглядном свете. Однако в целом победили фаны Канду. И вот почему.

ПДС – ПДП обещали самый массовый митинг и падение режима. На выходе четыре партии с трудом привели несколько тысяч граждан. Режим устоял. 27 августа посол США похвалил режим и полицию, заявив, что «эвакуация протестующих из центра Кишинёва – это и есть демократия!» Получается, что посол похвалил фанов Канду за разгон и хорошие тумаки фанам Санду. 28 августа Венгрия обратилась в ЕС, требуя разморозить макрофинансовую помощь в €100 млн. Видимо, в качестве награды за разгон ПДС – ПДП. Президент Румынии К. Йоханнис заявил, что возглавляемая им страна усилит поддержку РМ по пути евроинтеграции. Похоже, разгон демонстрантов – это и есть евроинтеграция. Евросоюз мудро промолчал, а значит, поддержал режим.

Но самое главное в другом. 19 мая 2018 года «реформированная» на деньги ЕС полиция (в 2016 г. получили €57 млн) зверски избила священников, женщин и детей, защищая молдавских геев. Вы видели, чтобы ПДС – ПДП возмущались? Нет! Они ликовали! Санду же сама участвовала в марше ЛГБТ 8 марта! Против марша выступил лишь президент

И. Додон. Сегодня они возмущены из-за куда более «ласкового» обращения со стороны полиции!

А после высказываний посла США вы видели критику и протесты перед посольством? И не увидите. Как может лакей критиковать хозяина?!

И последнее. 26 августа сторонники ПДС – ПДП (речь идёт о Тудоре Дрецкарь) набросились с кулаками на русскоязычных, требуя не говорить на «свинском языке»!

Вы услышали извинения от ПДС – ПДП и от «Нашей Партии»? И не услышите. А ведь ранее они призывали русскоязычных к протестам.

Спокойной ночи, Молдова…

Митинг унионистов

Помните, как в апреле 2018 года унионисты носились с опросом от некоего Centrul Social-Politic European, согласно которому 55% населения Кишинёва – за унирю с Румынией? А как они грозно размахивали некими промокашками, потехи ради называемыми декларациями об объединении с Румынией! Мол, 140 городов и сёл подписали, а это почти

1 000 000 граждан.

Так вот, местные столичные выборы от 20 мая отправили унионистов в нокаут. Константин Кодряну, кандидат PUN (Шалару), набрал аж 4,55% (10 163 голоса), Валериу Мунтяну, кандидат ЛП (Гимпу), и того меньше – 3,61% (8 078 голосов). То есть вся унионистская контора набрала 8,2%, или около 18 тыс. голосов. Будьте внимательны! Этот полный провал унионистов состоялся в год столетия «Великой унири»!!!

Смешно до слёз: смерть унионистских партий состоялась именно в юбилейном для унионистов году. И если 20 мая мы констатировали смерть, то 1 сентября унионисты, по закону жанра, пришли на свои поминки.

Унионистский марш 1 сентября представлял собой жалкое зрелище. Они грозились вывести не менее 100 тыс. граждан, поставить палатки, митинговать до 1 декабря (День Румынии), требовать от молдавского парламента проголосовать за унирю с Румынией. На деле с трудом собрали 300 граждан (из жалости даю 500 человек ).

Но суть в другом. Бюджет «Столетия великой унири» (Centenаrul Unirii) составляет 150 млн румынских леев (€ 32 173 430,09). На такие деньги можно было полстраны купить. Не получилось. То ли деньги разворовали, то ли не все захотели продаться.

На самом деле весь марш унионистов проходил под жёсткой координацией с Демпартией. Ведь К. Кодряну и А. Шалару – под тотальным контролем ДПМ, как и Илан Шор. Задача состояла в раздутии рейтинга PUN Шалару, которая должна стать монополистом на унионистском поле. Более того, они должны были создать противовес митингам ПДС – ПДП в правом сегменте, слепить себе образ независимых от ДПМ. Вот почему их задержали на границе 26 августа (дескать, ДПМ их боится). По той же причине униониста Г. Симиона не пустили в Молдову, разрешив К. Кодряну. Наверное, по этой же причине Майя Санду потребовала от ДПМ пропустить унионистов! Что это было – координация действий с ДПМ или заурядная ошибка Майи Григорьевны?

Демпартия рассчитывала на то, что ПСРМ также выйдет на площадь, а это обязательно мобилизует всех унионистов. Это привело бы к стычкам, в которых обвинили бы социалистов, сделав из Шалару и Кодряну жертв! Дабы спровоцировать социалистов, все порталы ДПМ стали активно продвигать новость, что ПСРМ выйдет на протест, однако ПСРМ не попалась в капкан. Тогда порталы ДПМ дали другую новость – якобы ПСРМ отдала площадь унионистам.

Но унионистов пришло до безобразия мало. О палаточном городке не могло быть и речи! Чтобы спасти их от позора, после митинга К. Кодряну и В. Билецкому пришлось надавать тумаков в прямом эфире, прямо на трасе Кишинёв – Леушены. По такому поводу созвали все каналы телевидения, журналисты тщательно фотографировали и снимали для потомков каждый жест и мимику Кодряну.

Картина на выходе получилась хорошей: ДПМ-государственники дали пинков унионистам. К. Кодряну, соответственно, – жертва. Одновременно закрывают рот ПДС – ПДП. Ведь если Кодряну отдубасили, значит он – не лакей ДПМ, он независимый! Следовательно, позже он будет использован против Санду и Нэстасе.

Таким же образом делали жертву из Д. Киртоакэ во время правления ПКРМ: он идёт возлагать цветы румынским солдатам, а его задерживает полиция… и потом отпускает. Ну ProTV же сделал репортаж, зачем держать человека?

Кстати, 3 сентября унионисты созвали пресс-конференцию. Её тема подтверждает нашу гипотезу: «Додон и Плахотнюк испугались унионистов!» Ну вы поняли, да? Делает Плахотнюк – виноват Додон. Любимый тезис ДПМ и её лакеев. Однако вместо крестин, где бы окрестили нового ребёнка – PUN, у Шалару и демократов получились поминки. Что тут скажешь? Соболезнуем…

Игра ДПМ

На самом деле для ДПМ цель №1 – сохранить власть любой ценой. При этом ни с кем делиться властью они не собираются.

ПДС – ПДП митингуют, надеясь сломать В. Плахотнюка, дать им квоту в будущей власти. Но Демпартии это не надо. Она создаст альянс лишь под мощным давлением США и при условии, что им не будет доставать голосов. Тем более никогда и ни при каких обстоятельствах ДПМ не создаст альянс с ПСРМ. Их задача – ослабить всех, а лучше – уничтожить. Поэтому стали надувать PUN Шалару, надеясь урвать голосов от ПДС – ПДП. Одновременно надувают партию Шора, надеясь урвать как можно больше от ПСРМ. Также против ПСРМ (PSRM) запустили на днях партию-клона – Социалистическую партию Молдовы (PSM).

После выборов ДПМ рассчитывает создать полностью подконтрольное ей большинство вместе с Шалару, Шором. Вступит ли в этот альянс ПКРМ, пока не понятно. Для начала нужно попасть в парламент. Однако ДПМ была уверена и в победе на столичных выборах мэра. Результат видели все. Так что государственникам нужно объединиться вокруг президента. Или терпеть и дальше евроинтеграцию, нищету и беспредел.

Богдан Цырдя, политолог