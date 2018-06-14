Простое и полезное

7 привычек, продлевающих жизнь

Некоторые простые ритуалы способны улучшить здоровье и продлить жизнь. Проверьте, какими полезными привычками вы ещё не успели обзавестись.

Чистить зубы

Не забывайте делать это два раза в день. Чистка зубов пред­отвращает проблемы с сердцем и тем самым продлевает жизнь. О том, что болезни дёсен могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, известно давно, однако до последнего момента никто не мог объяснить причину связи этих двух патологий. Учёные выяснили, что главными виновниками в данном случае являются бактерии стрептококка, которые обитают во рту и нередко вызывают воспаление дёсен. Если стрептококки попадают через воспалённые дёсны в систему кровообращения, то начинают вырабатывать особый белок, который способствует слипанию тромбоцитов. Склеивание тромбоцитов в свою очередь приводит к образованию сгустков крови, которые закупоривают кровеносные сосуды, вызывают их воспаление и ограничивают доставку крови в сердце и мозг.

Есть медленно

Учёные установили связь между спешкой во время еды и лишним весом. Вероятность набрать лишний вес для мужчин, привыкших быстро поглощать пищу, составляет 84% по сравнению с людьми, которые едят «с чувством, толком, расстановкой». Для женщин этот риск в два раза больше. Причины кроются в сбое сигнальной системы, которая должна предупредить организм о том, когда нужно перестать есть. Если вы орудуете ложкой с большой скоростью, желудок наполняется быстрее, чем вырабатывается стоп-сигнал. В итоге вы съедаете больше и набираете лишний вес, который приводит к проблемам с сердцем, суставами и к диабету.

Начинать день со стакана воды

Это помогает создать так называемое депо жидкости, из которого организм сможет черпать влагу. А в течение дня не забывайте пополнять свой водный запас. При помощи жидкости в клетки нашего тела доставляются витамины и микроэлементы, вода нужна для слаженной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, она питает межпозвоночные диски и суставы. Но самое главное, вода – это источник молодости. Учёные считают, что процесс старения напрямую связан с недостатком жидкости в клетках, ведь с возрастом количество воды в организме снижается, чувство жажды притупляется и организм буквально высыхает.

Рано ложиться спать

По данным многочисленных исследований, «совы» живут меньше «жаворонков». У полуночников чаще встречается сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Да и качество сна у таких людей оставляет желать лучшего. Всё дело в том, что чем дольше предполуночный сон, тем больше в организме вырабатывается гормона мелатонина. Этот гормон не только помогает восстановить силы и проснуться бодрым, но снижает уровень сахара в крови, улучшает работу иммунной системы, защищает от стрессов и способствует профилактике злокачественных опухолей. У «сов» мелатонина вырабатывается недостаточно, поэтому по сравнению с «жаворонками» они чаще простужаются, легче набирают вес, сильнее нервничают и раньше умирают.

Играть в компью­терные игры

Определённые игрушки могут продлить молодость мозга. И речь вовсе не о головоломках. Самыми полезными для мозга учёные признали «стрелялки» . Оказалось, что игры такого типа улучшают внимание к деталям, ускоряют процесс обработки информации и развивают другие когнитивные функции, в том числе и воображение.

А что касается негативного влияния компьютерных игр на зрение, то его легко избежать. Просто уделяйте играм не больше 10 минут зараз, а потом делайте перерыв. Тогда глаза не пострадают. Напротив, это может стать своеобразной тренировкой. Специалисты выяснили, что умеренное увлечение компьютером улучшает способность различать оттенки.

Читать книги

Учёные из США в течение 12 лет изучали качество жизни 3,5 тысячи добровольцев старше 50 лет. Условно испытуемых поделили на три группы: те, кто читает больше трёх часов в неделю, те, кто уделяет книгам менее 3 часов в неделю, и те, кто не читает вообще. Любители книг в среднем жили на 23 месяца дольше нечитающих. Смертность среди тех, кто тратит на чтение более 3,5 часа в неделю, оказалась на 23% ниже по сравнению с теми, кто не любит книги. Для тех, кто читает менее 3 часов в неделю, этот показатель составил 17%.

Причём положительный эффект давала только художественная литература, а вот научные труды и газеты не оказывали никакого влияния на продолжительность жизни. Специалисты считают, что чтение книг развивает воображение, увеличивает концентрацию внимания, а значит является своеобразным тренажёром для мозга.

Недосали­вать пищу

Соль необходима организму, чтобы поддерживать водный баланс, а также для передачи нервных импульсов и нормальной работы мускулов. Но вам нужна всего четверть чайной ложки соли. А всё, что вы получаете сверх этой нормы, может навредить вашему организму. Почки могут не справиться с излишками соли, которые накапливаются, задерживая воду в сосудах, что вызывает отёки и повышение давления.

Ольга Туманова

МНЕНИЕ

Врач-терапевт Ирина Вечная: Заведите привычку регулярно заниматься физкультурой. Для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо тренироваться не менее 30 минут в день 5 раз в неделю. В качестве физической нагрузки может выступать быстрая ходьба. При этом у человека не должно быть стука в висках, отдышки, слишком сильного сердцебиения.

Ещё одна полезная привычка – употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов и отказаться от жирных блюд и сладостей. Избыток жиров и сахара приводит к появлению лишнего веса, а это фактор риска возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний. Абдоминальный, или внутренний, жир обволакивает внутренние органы, замедляет их деятельность, нарушает кровообращение.