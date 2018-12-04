Просроченные медикаменты приравняли к ядовитым бомбам: что делать с непригодными лекарствами в Молдове (ВИДЕО)

У каждого в доме есть лекарственные препараты с истёкшим сроком годности и те, которые уже не используются. Большинство людей отправляют непригодные медикаменты прямиком в мусор, однако специалисты предупреждают, что это очень вредит окружающей среде, а следовательно и нашему здоровью.

К сожалению, в Республике Молдова нет законодательной базы, запрещающей выброс непригодных медикаментов в мусор, как и нет специальной лаборатории по уничтожению этих препаратов. Поэтому мы по сей день собственноручно подвергаем свою жизнь опасности, выбрасывая лекарства в мусорные баки.

Житель столицы собрал все просроченные медикаменты в пакет и отправился в аптеку, чтобы узнать, что делать с препаратами. Однако фармацевт сообщил, что они не принимают медикаменты, и посоветовал не выбрасывать их в мусор, а спускать в туалет. Корреспондент Vocea Basarabiei отправился в другую аптеку, чтобы получить информацию о том, куда можно отнести просроченные лекарства. Так, по словам фармацевта одной из сети аптек, жителям страны следует относить непригодные препараты в Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, где есть специальная секция. Фармацевты считают, что если бы пациенты покупали лекарства по рецептам и в таком количестве, в котором назначил врач, то проблему удалось бы избежать.

– Мы должны покупать столько лекарств, сколько используем. Не покупать второй флакон и держать дома, пока не истечёт его срок годности, – считает фармацевт.

Представители Агентства по лекарствам и медицинским изделиям утверждают, что они не принимают просроченные лекарства у физических лиц и сотрудничают в этом отношении только с государственными учреждениями и фармацевтическими компаниями. Однако со следующего года существует вероятность, что в Молдове появится практика, заимствованная у других стран, суть которой состоит в сборе просроченных медикаментов. Так, планируется устанавливать специальные боксы в аптеках, где можно оставить непригодный препарат. В дальнейшем содержимое боксов будет направляться в Агентство по лекарствам на уничтожение.