Прославленный молдавский самбист получил Почетный диплом президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон вручил сегодня Почетный диплом Президента Республики Молдова Вячеславу Плэмэдялэ, члену Национальной сборной по самбо, вице-чемпиону Европы, мастеру спорта по дзюдо и самбо.

Диплом вручен в знак высокой оценки особых заслуг в области физической культуры и спорта, за высокие результаты на международных состязаниях и за талант и дарование, положенные на службу национальному спорту, отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства искренне поздравил спортсмена с выдающимися результатами и заверил его в том, что окажу необходимую помощь для участия в Чемпионате Европы по самбо, который пройдет 16-20 мая в Испании.