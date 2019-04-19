Прославленный молдавский самбист получил Почетный диплом президента (ФОТО, ВИДЕО)

Прославленный молдавский самбист получил Почетный диплом президента (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вручил сегодня Почетный диплом Президента Республики Молдова Вячеславу Плэмэдялэ, члену Национальной сборной по самбо, вице-чемпиону Европы, мастеру спорта по дзюдо и самбо.

Диплом вручен в знак высокой оценки особых заслуг в области физической культуры и спорта, за высокие результаты на международных состязаниях и за талант и дарование, положенные на службу национальному спорту, отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства искренне поздравил спортсмена с выдающимися результатами и заверил его в том, что окажу необходимую помощь для участия в Чемпионате Европы по самбо, который пройдет 16-20 мая в Испании.

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