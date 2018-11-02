Прославленная молдавская спортсменка получила Почетную грамоту президента (ФОТО)

Прославленная молдавская спортсменка получила Почетную грамоту президента (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня со спортсменкой Татьяной Салкуцан, которая завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, с ее тренером Евгением Карабецким, а также с председателем Федерации плавания Александром Горячевым.

Олимпийская чемпионка Татьяна Салкуцан, родом из Тирасполя, победила в заплыве на 200 метров на спине, показав самый лучший результат. В то же время в этом году спортсменка завоевала три золотые медали на чемпионате Балканских стран по плаванию и установила новый рекорд этого турнира в заплыве на 100 метров на спине.

– В знак признания заслуг в области физической культуры и спорта, за выдающиеся результаты, достигнутые в рамках международных состязаний, и за талант и самоотдачу во имя национального спорта, вручил Татьяне Салкуцан Почетную грамоту Президента Республики Молдова. Искренне поздравил спортсменку и поблагодарил за то, что она достойно представляет нашу страну на международном уровне. Также пожелал ей успехов в дальнейшем и новых выдающихся результатов, заверив в полной поддержке со стороны администрации президента, – отметил на своей странице в соцсети президент. 

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