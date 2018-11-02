Прославленная молдавская спортсменка получила Почетную грамоту президента (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня со спортсменкой Татьяной Салкуцан, которая завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, с ее тренером Евгением Карабецким, а также с председателем Федерации плавания Александром Горячевым.

Олимпийская чемпионка Татьяна Салкуцан, родом из Тирасполя, победила в заплыве на 200 метров на спине, показав самый лучший результат. В то же время в этом году спортсменка завоевала три золотые медали на чемпионате Балканских стран по плаванию и установила новый рекорд этого турнира в заплыве на 100 метров на спине.

– В знак признания заслуг в области физической культуры и спорта, за выдающиеся результаты, достигнутые в рамках международных состязаний, и за талант и самоотдачу во имя национального спорта, вручил Татьяне Салкуцан Почетную грамоту Президента Республики Молдова. Искренне поздравил спортсменку и поблагодарил за то, что она достойно представляет нашу страну на международном уровне. Также пожелал ей успехов в дальнейшем и новых выдающихся результатов, заверив в полной поддержке со стороны администрации президента, – отметил на своей странице в соцсети президент.